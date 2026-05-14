Двое сотрудников ЗАЭС ранены в результате атаки украинских дронов
Работников оперативно доставили в медучреждение для оказания помощи.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Венявский
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Двое сотрудников Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) получили ранения в результате атаки украинских беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба станции в Telegram-канале.
Дроны ВСУ ударили по территории, прилегающей к ЗАЭС. Взрыв произошел всего в 100 метрах от периметра станции.
«Были ранены два сотрудника, которые передвигались на автомобиле в рамках выполнения своих служебных обязанностей», — говорится в публикации.
Пострадавших оперативно доставили в медико-санитарную часть № 145. Сейчас врачи оказывают им всю необходимую помощь.
Руководство ЗАЭС назвало действия ВСУ актом терроризма. В пресс-службе подчеркнули, что подобные атаки несут прямую угрозу жизни персонала, работающего на объекте ядерной инфраструктуры.
«Атомщики не должны становиться целью атак. Безопасность сотрудников и стабильная работа станции должны оставаться безусловным приоритетом. Такие атаки — это не что иное, как терроризм», — говорится в официальном заявлении.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что украинские беспилотники атаковали и лабораторию внешнего радиационного контроля ЗАЭС в самом начале мая. Тогда в результате удара никто не пострадал.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
Читайте также
46%
Нашли ошибку?