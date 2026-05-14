Двое сотрудников ЗАЭС ранены в результате атаки украинских дронов

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 14 0

Работников оперативно доставили в медучреждение для оказания помощи.

Сколько человек пострадало в результате атаки ВСУ на ЗАЭС

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Венявский

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Двое сотрудников Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) получили ранения в результате атаки украинских беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба станции в Telegram-канале.

Дроны ВСУ ударили по территории, прилегающей к ЗАЭС. Взрыв произошел всего в 100 метрах от периметра станции.

«Были ранены два сотрудника, которые передвигались на автомобиле в рамках выполнения своих служебных обязанностей», — говорится в публикации.

Пострадавших оперативно доставили в медико-санитарную часть № 145. Сейчас врачи оказывают им всю необходимую помощь.

Руководство ЗАЭС назвало действия ВСУ актом терроризма. В пресс-службе подчеркнули, что подобные атаки несут прямую угрозу жизни персонала, работающего на объекте ядерной инфраструктуры.

«Атомщики не должны становиться целью атак. Безопасность сотрудников и стабильная работа станции должны оставаться безусловным приоритетом. Такие атаки — это не что иное, как терроризм», — говорится в официальном заявлении.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что украинские беспилотники атаковали и лабораторию внешнего радиационного контроля ЗАЭС в самом начале мая. Тогда в результате удара никто не пострадал.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+22° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 46%
73.14
-0.20 86.29
0.39
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:09
В Госдуме предложили ввести налоговый вычет на расходы на свадьбу
20:01
Двое сотрудников ЗАЭС ранены в результате атаки украинских дронов
20:00
Продюсера певицы Линды могут отправить под домашний арест
19:50
«Можно заразиться»: дачников предупредили о местах распространения хантавируса
19:41
Лавров обсудил с главой МИД Индии стратегическое партнерство между странами
19:36
Столицу ожидает массовое нашествие комаров

Сейчас читают

Яну Лантратову избрали уполномоченным по правам человека в России
«Он человек создающий»: Анна Чиповская призналась, что завидует Юре Борисову
Скрывали страшную травму: почему оставшаяся без пальца девочка не сразу попала к врачам
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео