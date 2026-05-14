Двое сотрудников ЗАЭС ранены в результате атаки украинских дронов

Двое сотрудников Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) получили ранения в результате атаки украинских беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба станции в Telegram-канале.

Дроны ВСУ ударили по территории, прилегающей к ЗАЭС. Взрыв произошел всего в 100 метрах от периметра станции.

«Были ранены два сотрудника, которые передвигались на автомобиле в рамках выполнения своих служебных обязанностей», — говорится в публикации.

Пострадавших оперативно доставили в медико-санитарную часть № 145. Сейчас врачи оказывают им всю необходимую помощь.

Руководство ЗАЭС назвало действия ВСУ актом терроризма. В пресс-службе подчеркнули, что подобные атаки несут прямую угрозу жизни персонала, работающего на объекте ядерной инфраструктуры.

«Атомщики не должны становиться целью атак. Безопасность сотрудников и стабильная работа станции должны оставаться безусловным приоритетом. Такие атаки — это не что иное, как терроризм», — говорится в официальном заявлении.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что украинские беспилотники атаковали и лабораторию внешнего радиационного контроля ЗАЭС в самом начале мая. Тогда в результате удара никто не пострадал.

