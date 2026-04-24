Россия вернула 193 военнослужащих из украинского плена

|
Алексей Мокряков
Незалежная взамен получила столько же боевиков.

Фото: © РИА Новости/Министерство обороны РФ

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Россия вернула 193 военнослужащих, попавших в украинский плен. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«С подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 193 российских военнослужащих», — говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что Украина взамен получила 193 плененных ранее боевика.

Освобожденные российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии. Им оказывается вся необходимая медицинская и психологическая помощь.

В Минобороны добавили, что возвращению российских военнослужащих содействовали США и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Мали освобождены захваченные террористами в Нигере граждане России и Украины. Террористы напали на Олега Грету и Юрия Юрова 18 июля 2024-го на юго-западе Нигера, когда те вели разведку полезных ископаемых. Мужчин взяли в плен, после чего увезли их в Мали. Дипломаты из России были в контакте с властями обоих государств и приложили все усилия для освобождения геологов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+10° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 25%
74.83
-0.17 87.53
-0.44
