Массовое отравление произошло в кадетском корпусе Красноярского края

Александра Якимчук
Фото: © РИА Новости/Илья Наймушин

В Кадетском корпусе имени А. И. Лебедя в Красноярском крае произошло массовое отравление. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

По данным инсайдера, в учреждении выявили 33 случая отравления. Большинство из них проходят лечение амбулаторно, двоих учащихся госпитализировали.

В Роспотребнадзоре региона уточнили, что у заболевших, предположительно, острая кишечная инфекция. Кроме того, у части кадетов была выявлена РНК (Рибонуклеиновая кислота — биополимер, состоящий из цепочки нуклеотидов) норовируса.

«В настоящее время наши специалисты выясняют все обстоятельства и устанавливают причинно-следственную связь заболевания, в том числе с осуществлением отбора проб готовой продукции, смывов с объектов внешней среды, а также обследования сотрудников, которые задействованы в приготовлении и раздаче пищи», — уточнили в ведомстве.

Там также отметили, что образовательное учреждение переведено на дистанционный формат обучения.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в детском саду № 23 в Одинцово зарегистрированы случаи острой кишечной инфекции у воспитанников. Диагноз был подтвержден у 38 детей.

