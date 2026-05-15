Умер Петр Анофриков

Также он создал всероссийский фестиваль «Жар-птица».
Фото: Вконтакте/ Союз кинематографистов РФ /unikinorf
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Ушел из жизни основатель и художественный руководитель детской киностудии «Поиск» Петр Анофриков. Об этом ТАСС сообщили в Союзе кинематографистов России.
Анофрикову было 77 лет. Прощание с ним пройдет 16 мая. Похоронят деятеля культуры в Новосибирске.
Основатель студии являлся членом Союза кинематографистов России и был удостоен звание заслуженного работника культуры РФ.
Петр Анофриков родился 6 февраля 1948 года. В 1973-м в Новосибирске основал первую в стране детскую киностудию «Поиск». Он занимался разработкой авторских методик преподавания мультипликации, кроме того, писал книги и пособия.
Также Анофриков создал всероссийский фестиваль детского кино «Жар-птица».
Ранее 5-tv.ru писал о том, что скончался актер и театральный режиссер Александр Солопов. Артиста не стало 11 мая. Он боролся с онкологическим заболеванием — раком кишечника. Этот недуг и стал причиной смерти.
Сердце Солопова остановилось на 71-м году жизни. Прощание с актером прошло 13 мая.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
Читайте также
46%
Нашли ошибку?