Умер Петр Анофриков — основатель детской киностудии «Поиск»

Александра Якимчук
Фото: Вконтакте/ Союз кинематографистов РФ /unikinorf

Ушел из жизни основатель и художественный руководитель детской киностудии «Поиск» Петр Анофриков. Об этом ТАСС сообщили в Союзе кинематографистов России.

Анофрикову было 77 лет. Прощание с ним пройдет 16 мая. Похоронят деятеля культуры в Новосибирске.

Основатель студии являлся членом Союза кинематографистов России и был удостоен звание заслуженного работника культуры РФ.

Петр Анофриков родился 6 февраля 1948 года. В 1973-м в Новосибирске основал первую в стране детскую киностудию «Поиск». Он занимался разработкой авторских методик преподавания мультипликации, кроме того, писал книги и пособия.

Также Анофриков создал всероссийский фестиваль детского кино «Жар-птица».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что скончался актер и театральный режиссер Александр Солопов. Артиста не стало 11 мая. Он боролся с онкологическим заболеванием — раком кишечника. Этот недуг и стал причиной смерти.

Сердце Солопова остановилось на 71-м году жизни. Прощание с актером прошло 13 мая.

