Началась проходка тоннеля между станциями «Ватутинки» и «Кедровая»

Началась проходка правого перегонного тоннеля между будущими станциями «Ватутинки» и «Кедровая» южного участка Троицкой линии Московского метрополитена. Об этом в своем канале в мессенджере «Макс» сообщил Сергей Собянин.

«Сегодня на южном участке этой ветки работают три щита одновременно. Постепенно разворачивается строительство шести будущих станций: “Сосенки”, “Ракитки”, “Десна”, “Кедровая”, “Ватутинки”, “Троицк”. Впереди еще много работы, но нет сомнений, что этот один из важнейших проектов метростроения будет реализован в намеченные сроки — в 2029 году. Уже сейчас на действующих станциях ежедневно пассажиры совершают 100 тысяч поездок», — написал мэр Москвы.

Тоннелепроходческий механизированный комплекс (ТПМК) «Натали» проложит тоннель диаметром шесть метров и длиной 2,55 километра. Проходка будет осуществляться вблизи крупной автомагистрали — Калужского шоссе. Максимальная глубина тоннеля составит 32 метра. Завершить работы планируется в 2027 году.

Всего при строительстве московского метро ТПМК «Натали» проложено уже 7,04 километра тоннелей: на Большой кольцевой линии (БКЛ) — между станциями «ЦСКА» и «Хорошевская», «Шелепиха» и «Деловой центр», а также на Рублево-Архангельской ветке — между станциями «Народное Ополчение» и «Звенигородская», «Народное Ополчение» и «Бульвар Генерала Карбышева», «Рублево-Архангельское» и «Липовая роща».

В октябре 2025-го началось сооружение левого перегонного тоннеля от станции «Новомосковская» до «Сосенок» Троицкой линии метро, в апреле 2026-го — правого перегонного тоннеля между этими станциями. Завершить проходку обоих тоннелей планируется в этом году.

На строительстве южного участка Троицкой линии метро работают три проходческих щита одновременно. Постепенно разворачивается и строительство всех шести будущих станций. Планируется, что реализация проекта будет завершена в 2029 году.

Южный участок Троицкой линии длиной 16,9 километра пройдет вдоль Калужского шоссе — от Коммунарки до Троицка. С его вводом метро в шаговой доступности получат более 300 тысяч жителей и работников ТиНАО.

В составе южного участка будет открыто шесть новых станций:

— «Сосенки» — вблизи одноименной деревни, на пересечении Калужского шоссе и Проектируемого проезда № 7032;

— «Ракитки» — в районе пересечения Летовской улицы с улицей Летовского Ополчения, недалеко от парка «Летова тропа» и школы «Летово»;

— «Десна» — рядом с одноименной деревней, на пересечении Центральной улицы и шоссе Ракитки;

— «Кедровая» — около жилого комплекса (ЖК) «Новые Ватутинки», на пересечении Калужского шоссе и 1-й Нововатутинской улицы;

— «Ватутинки» — вблизи одноименной деревни, рядом с ЖК «Ватутинки парк», в районе пересечения Калужского шоссе и проспекта Славского.

Станции «Кедровая» и «Ватутинки» улучшат транспортную доступность и комфорт поездок для более 80 тысяч жителей и работников ТиНАО. Время пути до центра города сократится в 1,5 раза, а до Большой кольцевой линии — в два раза, добраться до нее можно будет за 40 минут.

Вблизи будущих станций «Кедровая» и «Ватутинки» будет организовано движение 25 маршрутов городского транспорта;

— «Троицк» — вдоль Октябрьского проспекта, между улицами Пушковых и Профессора Летохова, частично на территории Троицкого института инновационных и термоядерных исследований.