Собянин сообщил о 12-м беспилотнике, сбитом на подлете к Москве
Всего за сутки нейтрализовано более 10 летательных аппаратов.
Фото: © РИА Новости/ Сергей Бобылев
Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Москвой украинский беспилотник. Это уже 12 дрон, уничтоженный военными. Об этом в своем блоге в мессенджере МАКС сообщил глава города Сергей Собянин.
«Сбит еще один БПЛА. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал градоначальник.
До этого Собянин рассказал об уничтожении нескольких летательных аппаратов, летевших в сторону Москвы. Так, в ночь на 15 мая над столицей сбили пять беспилотников. Всего за последние сутки было нейтрализовано более 10 дронов.
Ранее 5-tv.ru писал, что в результате удара украинского дрона по многоэтажному дому в Белгороде пострадали девять человек. Все они были доставлены в медицинские учреждения. У них диагностировали акубаротравмы и осколочные ранения разных частей тела.
