Собянин сообщил о 12-м беспилотнике, сбитом на подлете к Москве

|
Мурад Устаров
Мурад Устаров 25 0

Всего за сутки нейтрализовано более 10 летательных аппаратов.

Беспилотник ВСУ сбили над Москвой 15 мая — последние новости

Фото: © РИА Новости/ Сергей Бобылев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на Москву

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Москвой украинский беспилотник. Это уже 12 дрон, уничтоженный военными. Об этом в своем блоге в мессенджере МАКС сообщил глава города Сергей Собянин.

«Сбит еще один БПЛА. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал градоначальник.

До этого Собянин рассказал об уничтожении нескольких летательных аппаратов, летевших в сторону Москвы. Так, в ночь на 15 мая над столицей сбили пять беспилотников. Всего за последние сутки было нейтрализовано более 10 дронов.

Ранее 5-tv.ru писал, что в результате удара украинского дрона по многоэтажному дому в Белгороде пострадали девять человек. Все они были доставлены в медицинские учреждения. У них диагностировали акубаротравмы и осколочные ранения разных частей тела.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Атака беспилотников на Москву
15 мая
Собянин сообщил об уничтожении пяти летевших на Москву беспилотников ВСУ
8 мая
Еще три украинских беспилотниках сбиты на подлете к Москве
8 мая
Число сбитых на подлете к Москве беспилотников увеличилось до 20
8 мая
Силы ПВО уничтожили 95 украинских дронов над регионами России за четыре часа
7 мая
Собянин заявил об уничтожении уже 48 дронов, летевших на столицу
7 мая
Собянин: силы ПВО уничтожили еще два украинских БПЛА на подлете к Москве
5 мая
Силы ПВО отразили атаку еще четырех беспилотников, летевших на Москву
5 мая
В небе над Москвой сбили еще один беспилотник
4 мая
Силы ПВО сбили еще два беспилотника, летевших на Москву
4 мая
Силы ПВО отразили атаку летевших на Москву БПЛА
+16° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
73.13
-0.01 85.18
-1.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:16
Полину Гагарину застали врасплох с тайным кавалером: вот кем он оказался
0:00
Украинские банки не хотят связываться с залогом для Ермака
23:55
Еще четверо раненых: ВСУ продолжают БПЛА-атаки на Белгородскую область
23:52
Россия передала Киеву четверых украинцев, эвакуированных из зоны боевых действий
23:45
Собянин сообщил о 12-м беспилотнике, сбитом на подлете к Москве
23:40
Началась проходка тоннеля между станциями «Ватутинки» и «Кедровая»

Сейчас читают

Внук Молчанова не смог сдержать слез на прощании с дедушкой
Осада за забором: как справиться с назойливым соседом по участку
«Ночь музеев — 2026»: тайные ходы, рыцари и концерты до рассвета
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео