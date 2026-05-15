Собянин сообщил о 12-м беспилотнике, сбитом на подлете к Москве

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Москвой украинский беспилотник. Это уже 12 дрон, уничтоженный военными. Об этом в своем блоге в мессенджере МАКС сообщил глава города Сергей Собянин.

«Сбит еще один БПЛА. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал градоначальник.

До этого Собянин рассказал об уничтожении нескольких летательных аппаратов, летевших в сторону Москвы. Так, в ночь на 15 мая над столицей сбили пять беспилотников. Всего за последние сутки было нейтрализовано более 10 дронов.

Ранее 5-tv.ru писал, что в результате удара украинского дрона по многоэтажному дому в Белгороде пострадали девять человек. Все они были доставлены в медицинские учреждения. У них диагностировали акубаротравмы и осколочные ранения разных частей тела.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.