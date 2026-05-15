Человек «изнутри времени»: Александр Домогаров спел кавер-версию песни «Любэ»

Александр Домогаров спел кавер-версию песни «Любэ» «Полустаночки»

Народный артист России Александр Домогаров выпустил трибьют-песню группы «Любэ» «Полустаночки». Об этом 5-tv.ru сообщила пресс-служба коллектива.

Оригинальная композиция вышла в 2000 году в одноименном альбоме. И вот 26 лет спустя «Полустаночки» выпустили в исполнении Александра Домогарова к 35-летию группы.

«Мне очень лестно, что мне доверили „Полустаночки“, честно говоря, у меня есть претензии к самому себе в этой „пробе пера“, это не плохо, но и не то, что можно было бы еще выжать из драматического артиста. Это я к тому, что если будет еще предложение и мне дадут еще один шанс, то я с огромным удовольствием что-то еще сделаю», — признался артист.

Выбор исполнителя для кавер-версии был не случайным. Во-первых, Домогаров — актер, который у многих ассоциируется 1990-ми и 2000-ми, то есть эпохой, которую отражает композиция.

А во-вторых, он «умеет держать внутреннюю паузу и передавать главное, что есть в образе героя». Причем эта способность артиста проявляется как во время игры, так и во время пения.

«Этот замечательный артист привносит в нее ощущение человека „изнутри времени“ — немного уставшего, немного романтического, немного рефлексирующего», — отметили в пресс-службе.

А вот историей создания трека поделился автор слов Александр Шаганов. Он вспомнил, что сперва появилась музыка, написанная композитором Игорем Матвиенко. Мелодия должна была стать основой для песни группы «Иванушки International». Однако стихи, на которые музыка вдохновила поэта, больше подходили именно «Любэ». Этот коллектив в итоге ее и исполнил композицию.

