В Москве простились с телеведущим Владимиром Молчановым

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 30 0

Проводить в последний путь журналиста пришли многие известные личности. Среди них — Владимир Познер и Яна Чурикова.

В Москве простились с телеведущим Владимиром Молчановым

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В столице простились с известным телеведущим, автором программы «До и после полуночи» Владимиром Молчановым. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

Церемония состоялась в церкви Космы и Дамиана в Шубине, вблизи Большого театра. Проводить в последний путь журналиста пришли десятки людей — родственники, друзья и коллеги. Среди них — генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, телеведущий Владимир Познер, журналист Юрий Рост, режиссер Иван Цыбин, советский и российский журналист Александр Любимов, телеведущая Яна Чурикова и многие другие.

После панихиды тело Владимира Молчанова кремировали. Позже его прах захоронят на Ваганьковском кладбище.

Владимир Молчанов умер в больнице в ночь на 13 мая. Ему было в 75 лет. Он долгое время боролся с онкологическим заболеванием. Всего за месяц до его кончины, в конце марта 2026 года, не стало его единственной дочери Анны. Она тоже умерла от рака. Молчанов на ее похоронах не присутствовал. Он простился с дочерью в больнице.

Владимир Молчанов занимался журналистскими расследованиями нацистских преступлений. В 1987-м вышла программа «До и после полуночи», которая сделала его знаменитым на весь Советский Союз.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+22° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 46%
73.14
-0.20 86.29
0.39
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:47
Внебиржевой курс доллара опустился ниже 73 рублей впервые с 14 февраля 2023 года
14:40
В Стерлитамаке школьник получил травмы на карусели из-за действий оператора
14:36
Путин наградил Гладкова орденом Александра Невского
14:30
Напавшим на журналистов РЕН ТВ в кабинете косметолога предъявили обвинения
14:29
Человек «изнутри времени»: Александр Домогаров спел кавер-версию песни «Любэ»
14:25
В Москве простились с телеведущим Владимиром Молчановым

Сейчас читают

«Настоящее чудо»: 11 человек вытащили из океана после крушения
Добрались до выпускников: мошенники разработали связанную с ЕГЭ схему обмана
Через неделю — свадьба: как вычислить мужчину-нарцисса в самом начале отношений
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео