Напавшим на журналистов РЕН ТВ в кабинете косметолога предъявили обвинения

Следователи предъявили обвинения напавшим на съемочную группу «Экстренного вызова» телеканала РЕН ТВ в кабинете косметолога. Об этом 5-tv.ru сообщила представитель управления Следственного комитета России по Москве Юлия Иванова.

По данным следствия, сотрудницы косметологического центра и супруг одной из них напали на оператора и корреспондента, а также незаконно лишили журналистку свободы. Также злоумышленники повредили оборудование сотрудников РЕН ТВ.

«Следователями столичного Следственного комитета злоумышленники задержаны, им предъявлено обвинение. Сегодня следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу», — уточнила Иванова.

Журналисты приехали к косметологу 14 мая после жалобы клиентки Оксаны, которой специалист ввела филлер в межбровную складку. Препарат угодил прямо в сосуд, в результате чего женщина моментально перестала видеть одним глазом.

Съемочная группа прибыла по адресу вместе с пострадавшей, чтобы записать комментарий врача. На месте на них напал неизвестный мужчина, который начал избивать журналистов, таскать их за волосы и ломать аппаратуру.

