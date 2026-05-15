Гадалка Ермака впервые отреагировала на скандал на Украине вокруг своей персоны

Евгения Алешина
Экс-глава офиса президента страны долгие годы совещался с Вероникой Феншуй при решении важных рабочих задач.

Фото: Reuters/Gleb Garanich

Гадалка экс-главы Офиса президента Украины Андрея Ермака по имени Вероника Аникиевич, фигурирующая в его контактах как «Вероника Фэншуй Офис» и известная также под именем Вероника Даниленко впервые высказалась в соцсетях о скандале вокруг ее персоны и ряда утверждений о ней. 

Аникиевич заявила, что история вокруг «гадалки Вероники» специально раздувается для того, чтобы «закрутить новую зраду» на Украине и отвлечь внимание публики от проблем на фронте. Сама эзотерик считает астрологию практичным и достоверным способом анализа процессов в политике.

«Астрология помогает отделять мух от котлет и видеть то, что есть, а не [то], что пытаются преподнести», — добавила она.

Помимо этого, гадалка считает, что Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) управляются ФБР США. Она отметила, что здание НАБУ «прямо по феншую прикрывает тыл» здания посольства России в Киеве.

Как стало известно из СМИ, Ермак как минимум с 2020 года советовался с Вероникой Феншуй при решении важных рабочих задач, в том числе, при назначении важных чиновников, премьера Украины, главы Минздрава, генпрокурора и замглавы офиса Зеленского без указания имен.

