Внебиржевой курс доллара опустился ниже 73 рублей впервые с 14 февраля 2023 года

Расчетный курс доллара, который служит ориентиром для внебиржевого сегмента, опустился ниже 73 рублей. Об этом говорят данные торгов.

Такое падение зафиксировано впервые с 14 февраля 2023 года. К 12:33 по московскому времени доллар подешевел на десять копеек, достигнув отметки 72,96 рубля. Одновременно с этим на межбанковском рынке заметно снизилось и евро — его курс упал на 1,34% и составил 85,45 рубля.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что, по мнению экспертов, укреплению национальной валюты способствуют высокие мировые цены на нефть и активный рост российского экспорта. Еще в конце апреля аналитики предупреждали о том, что совсем скоро курс рубля может вырасти еще сильнее.

Кроме того, специалисты отметили, что благодаря такой устойчивой тенденции снижения доллара в последние недели российская валюта демонстрирует одну из самых стабильных и сильных динамик среди всех развивающихся рынков.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.