Число пострадавших после атаки беспилотников в Рязани увеличилось до 28 человек

Число пострадавших после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Рязань увеличилось до 28 человек. Об этом сообщил региональное Министерство здравоохранения в социальной сети «ВКонтакте».

«В настоящее время у нас 28 пострадавших и четыре погибших», — процитировала пресс-служба регионального минздрава главу ведомства Александра Пшенникова.

Среди пострадавших есть дети — четверых из них доставили в детскую областную клиническую больницу.

Территория России регулярно подвергается атакам со стороны ВСУ с начала специальной военной операции, о которой президент Владимир Путин объявил в своем обращении к нации 24 февраля 2022 года. При этом боевики не только задействуют БПЛА, но и обстреливают приграничные регионы страны ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал, что в школах и детсадах района Рязани отменили занятия и уроки после атаки БПЛА. Также в образовательных учреждениях откроют дежурные группы для несовершеннолетних, чьим родителям не с кем их оставить. Кроме того, губернатор региона Павел Малков призвал жителей региона объяснить детям, что обломки беспилотников трогать нельзя.

