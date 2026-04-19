Дрессировщица рассказала о пострадавших в цирке Ростова-на-Дону после инцидента с тигром

Пострадавших в результате инцидента с тигром в цирке Ростова-на Дону нет. Выпрыгнувший в зрительский зал зверь никого не тронул. Об этом 5-tv.ru рассказала дрессировщица Виктория Довгалюк из «Цирка династии Довгалюк», где произошел инцидент.

«Никто не пострадал, все живы, все здоровы. Случилась техническая неполадка и у нас опустилась сетка. Она (тигрица. — Прим. ред.) испугалась, остальных мы загнали в перегонную сетку, а она выпрыгнула», — объяснила представительница династии дрессировщиков.

Ранее стало известно, что во время циркового представления в Ростове-на-Дону тигр выпрыгнул в зрительский зал. На ролике, которое публиковал Telegram-канал «RT на русском», видно, как упала защищающая гостей сетка, а после испуганная тигрица прыгнула в проход между рядами.

