Ветераны СВО прошли переподготовку в МГИМО и получили дипломы

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Это четвертый поток в рамках проекта, который является отдельным направлением в работе дипкорпуса.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru

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Еще 30 ветеранов спецоперации прошли переподготовку на базе МГИМО. Сегодня в Москве бойцам, которые закончили обучение, вручили дипломы. Это уже четвертый поток в рамках проекта, который является отдельным направлением в работе дипкорпуса.

Программа реализована совместно с Государственным фондом «Защитники Отечества» по поручению министра иностранных дел Сергея Лаврова.

«Об этой программе, на которой мы отучились, я был наслышан. И когда был новый набор, мне предложили — я, недолго думая, согласился, конечно. Не просто нам читали лекционный материал, который мы послушали, восхитились и забыли — нет. Нам показали, рассказали, с чем мы столкнемся, как это бывает на практике, а не только на бумаге», — сказал ветеран специальной военной операции Алексей Волынов.

Чтобы получить квалификации, учащиеся защищали проекты, посвященные решению текущих задач в тех регионах, которые они представляют. Программа уже доказала свою эффективность. Благодаря ей у ветеранов появилась возможность стать специалистами в сфере государственного управления.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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