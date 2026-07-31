Метеозависимым приготовиться: 1 августа ожидается нестабильная геомагнитная обстановка

Давление при этом будет в пределах нормы.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова
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РАН: геомагнитная обстановка 1 августа 2026 года будет нестабильной
Ученые-астрономы предупреждают, что геомагнитная обстановка 1 августа 2026 года будет нестабильной, и это плохая новость для метеочувствительных людей. О прогнозе солнечной активности рассказало издание URA.RU.
Как сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, 1 августа будет наблюдаться возмущение магнитосферы Земли. Соответствующий планетарный индекс Kp ожидается в диапазоне от 1,0 до 4,8 по девятибалльной шкале — шторм будет соответствовать «оранжевому уровню».
По прогнозу Гидрометцентра, атмосферное давление 1 августа в Москве будет на уровне 749, а в Петербурге — 759 миллиметров ртутного столба. Для обеих столиц средним уровнем атмосферного давления считаются 750–765 миллиметров ртутного столба, поэтому показатель будет в пределах нормы.
После шторма 1 августа ученые прогнозируют спокойную космическую погоду до 18 августа.
Ранее 5-tv.ru писал о спокойной геомагнитной обстановке 30 июля 2026 года.
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