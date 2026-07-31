«Ракет осталось на год»: у США кончаются боеприпасы из-за конфликта с Ираном

Демократическая партия заранее празднует поражение Трампа и ждет шанса укрепить позиции.
Фото: © Getty Images/Christopher Furlong
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Политолог Дудаков: у США кончаются боеприпасы из-за конфликта с Ираном
Армия США осталась практически без ракет на фоне конфликта с Ираном, что стало поводом для злорадства демократической партии. Об этом заявил политолог Малек Дудаков, его процитировало EADaily.
«Америка осталась без ракет. Забил тревогу Центр стратегических и международных исследований в Вашингтоне — один из главных мозговых трестов Демпартии», — написал политолог.
Эксперт также провел собственное исследование имеющихся арсеналов министерства войны США и пришел к печальным для американской стороны выводам — в их запасах осталось лишь 750−830 ракет для систем противовоздушной обороны Patriot.
Причина очевидна — перерасход на фоне боевых действий в Иране. Вашингтону приходится защищать свои базы от постоянных обстрелов. До начала эскалации на Ближнем Востоке у армии США было более двух тысяч ракет для Patriot.
ВПК способен производить по 600−700 экземпляров ежегодно. Теперь у США осталось ракет для Patriot на один год. Если снова пополнить опустошенные арсеналы до прежнего уровня вообще возможно, на это понадобится несколько лет.
Кроме того, кончаются боеприпасы для систем THAAD — их осталось чуть больше двухсот. Не хватает также ракет Tomahawk и JASSM. Между тем конфликт с Ираном начинает подрывать не только военные запасы США, но и внутреннюю гражданскую экономику. Вашингтон опасается дальнейшего повышения цен на топливо и вынужден отказаться от снижения ключевой ставки. Поражение от Ирана станет отличным поводом для демократической партии укрепить свои позиции в борьбе с Трампом, констатировал Дудаков.
Тем временем, внимания Трампа требует и украинский трек — ранее в Варшаве состоялось обсуждение производства ракет для переданных Киеву систем ПВО Patriot в рамках сотрудничества США, Польши и Украины.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 24 июл
- США ударили по танкеру в Оманском заливе
- 24 июл
- Технофашизм, пророчества об антихристе и шпионаж: мрачная ИИ-империя Palantir
- 23 июл
- Быстрее, выше, дороже: цены на нефть резко подскочили из-за войны в Иране
- 23 июл
- Иран атаковал склады боеприпасов и топливные резервуары США в Кувейте
- 23 июл
- США вновь начали наносить удары по Ирану
- 22 июл
- США нанесли новые удары по Ирану
- 21 июл
- ВС США завершили очередную волну ударов по Ирану
- 21 июл
- Иран ударил по трем базам США в Кувейте
- 21 июл
- Посредники предложили Ирану и США прекратить огонь на десять дней
- 21 июл
- Армия США наносит новые удары по Ирану
Читайте также
73%
Нашли ошибку?