Целебная горечь: найден напиток для здоровья почек

Китайский традиционный чай кудин может защищать почки от заболеваний

Китайский традиционный чай кудин обладает способностью существенно снижать концентрацию мочевой кислоты в организме и обеспечивать надежную защиту почек при гиперурикемии. Об этом сообщило издание издание Food&Function.

К таким выводам пришла группа исследователей, изучавшая свойства растения Ligustrum robustum, которое является одной из популярных разновидностей этого горького напитка. Исследование подтвердило, что регулярное употребление такого отвара может стать эффективным методом профилактики серьезных сбоев в работе мочевыделительной системы.

Специалисты провели серию экспериментов на лабораторных мышах, у которых была искусственно вызвана гиперурикемия — патологическое состояние, характеризующееся избытком мочевой кислоты.

Данный недуг считается ключевым фактором развития подагры и различных хронических поражений почек. В ходе наблюдений выяснилось, что кудин не только нормализует биохимические показатели крови, но и заметно улучшает общее функциональное состояние органов фильтрации.

Примечательно, что во время тестов ученые не обнаружили никаких признаков токсического воздействия компонентов чая на организм подопытных животных.

Биологический эффект напитка объясняется сложным воздействием на метаболические процессы. Исследователи идентифицировали около 20 активных химических соединений, среди которых особую роль играют вербаскозид и лигупурпурозид А.

Эти вещества способны блокировать работу ферментов, ответственных за синтез мочевой кислоты, и одновременно активировать транспортные белки, ускоряющие ее выведение.

Кроме того, употребление чая помогало купировать воспалительные процессы в почечных тканях. Ранее ученые также находили связь между употреблением качественного чая и снижением риска развития депрессивных состояний у людей.

