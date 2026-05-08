Российские ученые готовы создать вакцину от хантавируса за полтора года

В центре имени Гамалеи готовы создать вакцины от хантавируса за полтора года

Спасти мир от новой смертоносной угрозы готовы российские ученые. Как пишут сегодня «Известия», в центре Гамалеи заявили, что в лабораториях НИИ уже есть технология. Она может лечь в основу создания вакцины от хантавируса.

На разработку потребуется примерно полтора года. Отмечу, центр Гамалеи занимался созданием вакцин от коронавируса. И эффективность этих препаратов не вызывает сомнений.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вирусолог, главный научный сотрудник НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн оценил риски распространения хантавируса Андес в России как крайне маловероятные. Ключевым переносчиком патогена выступает длиннохвостый рисовый хомячок, который обитает исключительно в определенных климатических зонах и в России не встречается.

Даже в случае заноса инфекции из-за рубежа, отсутствие специфических переносчиков не позволит заболеванию закрепиться и начать массово распространяться среди населения. Характерные для России штаммы хантавирусов вызывают геморрагическую лихорадку с почечным синдромом, их переносят местные виды грызунов в Поволжье и на Урале. В отличие от азиатских или европейских вариантов, вирус Андес поражает сердечно-сосудистую систему и легкие.

