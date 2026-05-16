Шесть человек пострадали при взрыве газовоза на автозаправке в Пятигорске

Один из раненых в тяжелом состоянии.

При взрыве газовоза на автомобильной заправке в Пятигорске пострадали двое человек. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в Telegram-канале.

«Количество пострадавших при взрыве на газовой заправке в Пятигорске увеличилось до шести», — написал глава региона.

Четверо раненых госпитализированы, с ними работают врачи. На заправке проводятся оперативные мероприятия. Пожар тушат 45 человек и 15 единиц техники. Также рядом с местом взрыва находится глава города Дмитрий Ворошилов. Огнеборцы локализуют пожар, угрозы для жилых зданий нет, заверил Владимиров.

Предварительно, ЧП произошло из-за нарушения требований безопасности при разгрузке газовоза. Ранее мэр Пятигорска подчеркнул, что ЧП никак не связано с атакой беспилотников.

Кроме того, ранее в Набережных Челнах произошло крупное возгорание на территории склада с полимерными изделиями. К тушению привлекли 70 человек и задействовали 23 единицы техники, в том числе 55 сотрудников и 14 машин МЧС.

