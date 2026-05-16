С больничной койки на паркет: Лерчек заявилась на турнир по танго

Лерчек примет участие в турнире по танго

Блогер Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина), которая недавно сообщила о прохождении пятого курса химиотерапии, снова дала повод для обсуждений. Она вместе со своим женихом Луисом Сквиччириани примет участие в Московском весеннем танго-турнире.

Известно, что мероприятие пройдет 17 мая в одном из столичных отелей. На сайте танцевального конкурса указано, что звездная пара будет выступать 17-й. Всего на турнир заявились 24 пары.

Накануне Лерчек в социальной сети заявила, что после пятого курса химиотерапии ее состояние улучшилось. Она также разместила выписной лист в качестве доказательства ее лечения от рака. Блогер поблагодарила своих поклонников за поддержку.

Ранее ее возлюбленный сообщил, что медики разрешили Валерии не только танцевать, но и посещать тренажерные залы. Кроме того, Луис подчеркнул, что благодаря походам в фитнес-центры у его невесты уменьшилось число метастазов и укрепились кости.

