«Поддержим друзей»: Россия считает долгом помочь Кубе во время энергетического кризиса

Российскую нефть ждут еще и в Южной Корее.

Россия считает долгом помочь Кубе во время энергетического кризиса

Российский танкер прорвал нефтяную блокаду Кубы. Судно со ста тысячами тонн топлива сейчас разгружается в одном из портов. Остров Свободы остался без электричества и горючего из-за действий Вашингтона. Но на этот раз американцы мешать не стали. Дональд Трамп признал, что лично разрешил танкеру из нашей страны доставить груз. Информацию о гуманитарном рейсе прокомментировали в Кремле.

«Россия считает своим долгом не оставаться в стороне и оказать нужную помощь нашим кубинским друзьям. Мы рады, что эта партия нефтепродуктов прибудет на остров, точнее уже прибыла. Что касается американской стороны, я лишь могу подтвердить, что действительно заблаговременно эта тема поднималась в ходе контактов с нашими американскими визави», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Российскую нефть сейчас ожидают и в Южной Корее. Из-за глобального кризиса других поставщиков там не осталось. В правительстве республики подтвердили, что первую партию топлива импортировала одна из компаний. А Сербия договорилась с Россией о трехмесячном продлении газового контракта. Об этом заявил президент Александр Вучич.

+3° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
81.14
-0.99 93.42
-1.58
