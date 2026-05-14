BTS, Мадонна и Шакира: ФИФА готовит мегашоу к финалу ЧМ-2026

Хедлайнерами шоу в финале ЧМ‑2026 станут Мадонна и Шакира

ФИФА объявила артистов, которые выступят в перерыве финала чемпионата мира по футболу 2026 года. Хедлайнерами шоу станут Шакира, Мадонна и южнокорейская группа BTS.

За музыкальную часть мероприятия будет отвечать фронтмен Coldplay Крис Мартин. Именно он выступит куратором большого шоу, которое пройдет прямо во время финального матча турнира. Решающая игра чемпионата мира состоится 19 июля на стадионе «Метлайф» в американском штате Нью-Джерси.

По информации СМИ, ради концерта организаторы планируют увеличить продолжительность перерыва. Ожидается, что пауза будет значительно длиннее стандартных 15 минут.

Подобный формат уже использовали на крупных футбольных турнирах. Так, в финале Кубка Америки 2024 года между Аргентиной и Колумбией перерыв растянули до 25 минут ради выступления Шакиры.

А во время финала клубного чемпионата мира 2025 года между «Челси» и «ПСЖ» музыкальное шоу длилось 24 минуты. Тогда на сцене появились Coldplay, J Balvin, Doja Cat и Tems.

