Не смогла пережить провал: теннисист Даниил Медведев уничтожил свою ракетку

Теннисист Даниил Медведев сломал ракетку после встречи с Берреттини

Крайне эмоционально отреагировал на собственное поражение российский теннисист Даниил Медведев. Некогда первая ракетка мира не смог пережить провал в матче с итальянцем, который занимает 90-ую строчку мирового рейтинга.

Этот мастер-класс по уничтожению ракетки длился почти целую минуту. Все это время зрители, привыкшие к выходкам россиянина на корте, неодобрительно гудели.

Сейчас Медведев занимает 10-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Ранее 5-tv.ru писал, что Даниил Медведев одержал победу в престижном теннисном турнире ATP 250, который проходил в австралийском Брисбене. В решающем поединке за титул спортсмен встретился с представителем США Брендоном Накашимой. Финальная игра завершилась уверенной победой россиянина в двух сетах со счетом 6:2, 7:6 (7:1).

По итогам встречи Медведев записал на свой счет 22-й титул в одиночном разряде за всю карьеру. При этом трофей стал первым для теннисиста с осени 2025-го года.

