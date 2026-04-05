Террористы или нет: почему палестинцев на Западном берегу Иордана будет судить военный трибунал

Палестинцев на Западном берегу Иордана будет судить военный трибунал

Мало кто видел, чтобы люди так радовались виселице, которую будут использовать по прямому назначению — для казни людей. Но кадры из израильского Кнессета, то есть парламента, говорят сами за себя. На радостях в зале даже попытались открыть шампанское, но их попросили удалиться, и они выпили в фойе.

Парламент. Виселицы. Шампанское. Ребус какой-то… Речь о законе, по которому палестинцев на Западном берегу Иордана — а это палестинские же территории, которые международное право считает оккупированными — отныне будет судить военный трибунал, а не гражданский суд. И по статье «терроризм» приговор однозначный — смерть через повешение.

Израильтян, обвиняемых в преступлениях на Западном берегу, ждут по-прежнему гражданские суды.

Исторические аналогии про сегрегацию, про преследование по этническому принципу напрашиваются сами собой. И все они нехорошие. Никто не спорит: с террористами церемониться нельзя. Но, во-первых, любой суд может допустить ошибку, которая выясняется спустя годы, а человек уже лишен жизни. А во-вторых, статья «терроризм» в израильской правоприменительной практике трактуется очень широко. Это фиксируют и израильские правозащитные организации, и докладчики ООН. Брошенный камень в военного, участие в акции протеста, репост в социальной сети — все это уже становилось основанием для обвинения в терроризме.

Западный берег реки Иордан — потенциально новый сектор Газа.

Страсти там накаляются. На той же неделе солдаты ЦАХАЛ жестко остановили там съемочную группу CNN. Угрожали оружием, повалили на землю, поломали камеры. Два часа разборок на повышенных тонах. Журналисты снимали, как израильские поселенцы под прикрытием солдат установили новый незаконный блокпост на палестинских землях. То есть занимались самозахватом территории. Это целенаправленная государственная политика, на которую все закрывают глаза на Западе.

А что другие союзники? Но виселицы для палестинцев показались даже толерантным европейцам перебором. Решение израильского Кнессета осудили. И это стало еще одной линией разлома, которые одна за другой прочерчивают прежде гладкое и ровное евроатлантическое пространство.

