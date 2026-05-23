«Если будет удар, нас завалит»: педагог спасла более 30 студентов от обстрелов

Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист

Учительница прятала детей в частном секторе, в то время как вокруг продолжались взрывы.

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; 5-tv.ru

Атака ВСУ на колледж в ЛНР

Педагог колледжа в Старобельске спасла более 30 студентов от обстрелов ВСУ

Преподаватель колледжа Елена Юрьева помогала спасать студентов во время атаки ВСУ на учебное заведение в Старобельске. Как учительница поделилась с 5-tv.ru, в момент обстрела она находилась в общежитии и вместе с детьми переживала этот кошмар.

Елена проснулась ночью от мощного взрыва. Выглянув в окно, она увидела, что соседнее пятиэтажное общежитие охвачено огнем. Женщина сразу спустилась на первый этаж к студентам своего факультета — там прятались 16 напуганных подростков. Вскоре к ним в здание прибежали раненные дети из другого здания.

«В основном были несовершеннолетние дети: в грязи, в крови, раненые. Мы оказывали помощь, но от взрывов слышали, как трещат стены, сыпется штукатурка, был запах газа. Я понимала, что, если будет удар по нашему корпусу, нас завалит сразу», — вспоминает педагог.

Чтобы спасти детей, Елена вместе с дежурной приняла решение вывести на улицу 30 студентов. Прямо на трассе они остановили патрульную машину полиции и передали сотрудникам раненую девочку, которая была вся в крови.

Остальных детей педагог решила спрятать в частном секторе. Вокруг продолжались взрывы, но там они почувствовали себя в безопасности. Елена Юрьева признается, что ее поразило мужество и стойкость подростков.

«Была с нами студентка с инвалидностью, студенты несли ее на руках, она не могла нормально идти», — отметила педагог.

Раненные дети бежали босиком по камням и даже не возмущались. Они говорили: «Пусть нам больно, но это лучше, чем находиться на территории в данный момент».

Через некоторое время Елене позвонила бывшая коллега. Узнав, что на улице находится больше 30 испуганных детей, она пригласила всех к себе домой. Уже оттуда педагоги вызвали скорую помощь раненым. Позже учителя колледжа разобрали оставшихся студентов по своим семьям.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в результате атаки ВСУ на учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске погибли 18 человек. Под завалами могут оставаться еще трое студентов.

