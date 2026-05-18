Родился под счастливой звездой: мужчина сорвал куш в лотерее в 18-й раз

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 47 0

Он уверен, что секрет его феноменального везения кроется в крепком браке.

Мужчина выиграл в лотерею 18 раз подряд в чем секрет удачи

Фото: www.globallookpress.com/imageBROKER.com/Jens Schmitz

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

People: счастливчик из Айдахо сорвал куш в лотерее в 18-й раз

В США мужчина стал победителем лотерейного розыгрыша, пополнив свой бюджет на 50 тысяч долларов, что эквивалентно примерно 3,6 миллиона рублей. Об этом сообщил журнал People.

Данный выигрыш стал для мужчины уже 18-м по счету за всю его историю участия в подобных азартных играх. За десятилетия увлечения лотереями суммы его призов варьировались в широком диапазоне: от скромной тысячи долларов до внушительных 200 тысяч долларов, что по текущему курсу составляет около 14,6 миллиона рублей.

Кроме того, в 1997 году фортуна улыбнулась ему особенно широко, подарив новый автомобиль.

Сам многократный победитель не связывает свои успехи с математическими расчетами или особыми стратегиями выбора чисел. Мужчина признался, что неизменно участвует во всех розыгрышах вместе со своей супругой, и это совместное хобби стало неотъемлемой и приятной частью их семейных будней.

«Моя настоящая удача — это 40 лет с одной и той же потрясающей женщиной», — рассказал победитель.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+27° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 30%
73.13
-0.01 85.18
-1.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:15
Особняк за сотни миллионов рублей: Билан продал дом на Новой Риге
19:00
Собянин: Москва создала инструмент повышения эффективности лучевой диагностики
18:57
Косвенный источник: врач рассказал, можно ли заразиться хантавирусом от домашних животных
18:51
«Ищем в пару мальчика»: Лера Кудрявцева похвасталась достижениями дочки
18:46
«Недооценивать Путина было ошибкой»: Меркель дала совет европейским политикам
18:45
Смартфон на зарядке: эксперты опровергли главные страхи пользователей

Сейчас читают

Астероиды размером с челябинский метеорит пролетят рядом с Землей
«Крохотный львенок»: у Оксаны Акиньшиной и Данилы Козловского родился ребенок
Почти плюс 30 и душные ночи: Москву накроет июльская жара
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео