Пик ожидается летом: мир оказался на грани нового энергокризиса

Европа, да и практически весь мир, все глубже погружается в пучину энергокризиса. Главная нефтяная артерия — Ормузский пролив — все еще заблокирован. И соглашение между США и Ираном в ближайшее время не предвидится — сегодня стороны вновь обменялись угрозами.

А между тем, как предупреждают в Международном энергетическом агентстве, коммерческих запасов нефти осталось всего на несколько недель. И с приближением лета ситуация будет стремительно ухудшаться. Корреспондент «Известий» Максим Прихода все объяснит.

Париж. Встреча министров финансов стран G7. Люди, привыкшие считать деньги, — теперь считают дни. Исполнительный директор Международного энергетического агентства предупреждает: коммерческих запасов нефти осталось на несколько недель. Съехавшиеся чиновники плохо скрывают внутреннюю панику.

— Рынок поставок рушится. Есть ли у вас какие-либо комментарии? — спросил журналист.

— Он поправляет себя! Я бы не стал говорить, что он рушится! Он поправляет себя, потому что у него есть опасения, которые мы можем понять: инфляция, риск стремительного роста государственного дефицита, отсутствие политической стабильности, — заявил министр финансов Франции Ролан Лескюр.

Цены на нефть сегодня вновь выше 110 долларов за баррель Brent. С момента начала войны на Ближнем Востоке это не рекордное значение. Однако лишь дважды торги закрывались выше этой отметки, а для инвесторов это ключевой показатель. С голубым топливом ситуация не лучше. Свежее заявление Ассоциации европейских операторов газовой инфраструктуры: объемы закачки газа в подземные хранилища на минимальном за всю историю наблюдений уровне.

«Ситуация для Европы и для Германии действительно серьезная. Запасы газа в хранилищах резко сокращаются. Цены на газ фактически взрываются. Нам повезло, что сейчас наступает лето, а не зима, иначе ситуация была бы действительно крайне острой», — считает член палаты депутатов Берлина от партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Линдеманн.

Но летом — не легче. Financial Times сообщает: пик энергетического кризиса спровоцирует не холод, а грядущая жара.

«Приближается пик летнего сезона: спрос на кондиционеры и поездки в отпуск создаст дополнительную нагрузку на поставки сырой нефти, бензина, дизельного топлива и авиакеросина», — говорится в материале.

Кризис энергетический мгновенно перерастает в экономический. В понедельник, с открытием бирж — рухнул европейский фондовый рынок. Причиной тому — инфляционные ожидания, связанные с ценами на нефть.

«Цены на нефть выше, чем на прошлой неделе. Это связано с тем, что и США, и Иран заняли более жесткую позицию. Будут ли в Иране проводиться дальнейшие военные операции? Сейчас это предмет обсуждения на фондовом рынке», — объяснил финансовый аналитик Тим Охснер.

А эскалация более, чем вероятна. CNN сообщает, что Пентагон подготовил список целей в Иране для новых ударов в случае, если Трамп отдаст такой приказ. Это, в первую очередь, — объекты энергетической инфраструктуры. В ответ Иран готов достать из старых папок планы по созданию буферных зон — на берегах Объединенных Арабских Эмиратов и Бахрейна.

«Вопрос береговых операций и действий на побережье рассматривается. Выход на побережье ОАЭ и Бахрейна включен в планы и учения наших Вооруженных сил», — рассказал аналитик по вопросам национальной безопасности Ирана Мортеза Симиари.

Но пока Иран ищет новые бреши в экономике противника, угрожая перерубить ее нейронные связи, — подводные кабели, проложенные под проливом и обеспечивающие огромный объем интернет-трафика и финансовых операций между Европой, Азией и Персидским заливом.

Иранцы собираются требовать плату за интернет-трафик, как за нефтяной. Британцы на своем острове переживают сильнее остальных.

«Это ключевой маршрут для международного потока данных. Фактически почти весь цифровой трафик проходит через кабели. В среднем за день через подводные кабели проходит денег на сумму более 10 триллионов долларов. Все мы зависим от них», — уточнил телеканал Sky News.

А еще, как выяснили «Известия», из-за нефтяного кризиса дорожает все пластиковое. В первую очередь — упаковка: бутылки, контейнеры, пленка, пакеты. А вместе с ними и все, что в них уложено и завернуто: продукты питания и промтовары. И чем больше таких неожиданных поворотов в спирали взвинчивающихся нефтяных котировок, тем туже затягивается узел экономических последствий. Причем, для тех, кто, по крайней мере декларативно, и от иранского конфликта, и от Ормузского пролива старался держаться за три моря.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.