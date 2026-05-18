Пик ожидается летом: мир оказался на грани нового энергокризиса
На этом фоне Иран намерен перерубить подводные кабели, проходящие по Ормузскому проливу.
Фото, видео: Reuters; 5-tv.ru
Европа, да и практически весь мир, все глубже погружается в пучину энергокризиса. Главная нефтяная артерия — Ормузский пролив — все еще заблокирован. И соглашение между США и Ираном в ближайшее время не предвидится — сегодня стороны вновь обменялись угрозами.
А между тем, как предупреждают в Международном энергетическом агентстве, коммерческих запасов нефти осталось всего на несколько недель. И с приближением лета ситуация будет стремительно ухудшаться. Корреспондент «Известий» Максим Прихода все объяснит.
Париж. Встреча министров финансов стран G7. Люди, привыкшие считать деньги, — теперь считают дни. Исполнительный директор Международного энергетического агентства предупреждает: коммерческих запасов нефти осталось на несколько недель. Съехавшиеся чиновники плохо скрывают внутреннюю панику.
— Рынок поставок рушится. Есть ли у вас какие-либо комментарии? — спросил журналист.
— Он поправляет себя! Я бы не стал говорить, что он рушится! Он поправляет себя, потому что у него есть опасения, которые мы можем понять: инфляция, риск стремительного роста государственного дефицита, отсутствие политической стабильности, — заявил министр финансов Франции Ролан Лескюр.
Цены на нефть сегодня вновь выше 110 долларов за баррель Brent. С момента начала войны на Ближнем Востоке это не рекордное значение. Однако лишь дважды торги закрывались выше этой отметки, а для инвесторов это ключевой показатель. С голубым топливом ситуация не лучше. Свежее заявление Ассоциации европейских операторов газовой инфраструктуры: объемы закачки газа в подземные хранилища на минимальном за всю историю наблюдений уровне.
«Ситуация для Европы и для Германии действительно серьезная. Запасы газа в хранилищах резко сокращаются. Цены на газ фактически взрываются. Нам повезло, что сейчас наступает лето, а не зима, иначе ситуация была бы действительно крайне острой», — считает член палаты депутатов Берлина от партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Линдеманн.
Но летом — не легче. Financial Times сообщает: пик энергетического кризиса спровоцирует не холод, а грядущая жара.
«Приближается пик летнего сезона: спрос на кондиционеры и поездки в отпуск создаст дополнительную нагрузку на поставки сырой нефти, бензина, дизельного топлива и авиакеросина», — говорится в материале.
Кризис энергетический мгновенно перерастает в экономический. В понедельник, с открытием бирж — рухнул европейский фондовый рынок. Причиной тому — инфляционные ожидания, связанные с ценами на нефть.
«Цены на нефть выше, чем на прошлой неделе. Это связано с тем, что и США, и Иран заняли более жесткую позицию. Будут ли в Иране проводиться дальнейшие военные операции? Сейчас это предмет обсуждения на фондовом рынке», — объяснил финансовый аналитик Тим Охснер.
А эскалация более, чем вероятна. CNN сообщает, что Пентагон подготовил список целей в Иране для новых ударов в случае, если Трамп отдаст такой приказ. Это, в первую очередь, — объекты энергетической инфраструктуры. В ответ Иран готов достать из старых папок планы по созданию буферных зон — на берегах Объединенных Арабских Эмиратов и Бахрейна.
«Вопрос береговых операций и действий на побережье рассматривается. Выход на побережье ОАЭ и Бахрейна включен в планы и учения наших Вооруженных сил», — рассказал аналитик по вопросам национальной безопасности Ирана Мортеза Симиари.
Но пока Иран ищет новые бреши в экономике противника, угрожая перерубить ее нейронные связи, — подводные кабели, проложенные под проливом и обеспечивающие огромный объем интернет-трафика и финансовых операций между Европой, Азией и Персидским заливом.
Иранцы собираются требовать плату за интернет-трафик, как за нефтяной. Британцы на своем острове переживают сильнее остальных.
«Это ключевой маршрут для международного потока данных. Фактически почти весь цифровой трафик проходит через кабели. В среднем за день через подводные кабели проходит денег на сумму более 10 триллионов долларов. Все мы зависим от них», — уточнил телеканал Sky News.
А еще, как выяснили «Известия», из-за нефтяного кризиса дорожает все пластиковое. В первую очередь — упаковка: бутылки, контейнеры, пленка, пакеты. А вместе с ними и все, что в них уложено и завернуто: продукты питания и промтовары. И чем больше таких неожиданных поворотов в спирали взвинчивающихся нефтяных котировок, тем туже затягивается узел экономических последствий. Причем, для тех, кто, по крайней мере декларативно, и от иранского конфликта, и от Ормузского пролива старался держаться за три моря.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 18 мая
- Иран хочет взимать плату за интернет-кабели в Ормузском проливе
- 8 мая
- Три американских эсминца прошли через Ормузский пролив после морского боя с Ираном
- 8 мая
- Иран обвинил США в нарушении перемирия
- 7 мая
- Договорятся ли США и Иран: что происходит вокруг Ормузского пролива
- 6 мая
- «Свободу» остановили: почему США поставили на паузу очередную операцию в Ормузском проливе
- 6 мая
- Трамп приостановил миссию по освобождению судов в акватории Ормузского пролива
- 6 мая
- В иранских городах Бендер-Аббас и Бушер раздались звуки взрывов
- 6 мая
- Назло Тегерану: США направили 60 самолетов к Ормузскому проливу
- 5 мая
- Иран ввел новую систему прохода судов через Ормузский пролив
- 5 мая
- Мерц заявил о готовности Германии защищать Ормузский пролив
Читайте также
30%
Нашли ошибку?