Смертельная пыль: как обычная уборка на даче может обернуться трагедией

Дачники могут заразиться хантавирусом во время уборки на участке

Российским гражданам необходимо отказаться от курения и приема пищи во время уборки дачных участков и гаражей из-за высокого риска заражения хантавирусом. Об этом сообщило издание ТАСС со ссылкой на инфекциониста Юлию Ермолаеву.

Специалист пояснила, что патоген проникает в организм через слизистые оболочки, когда человек контактирует с загрязненными поверхностями или вдыхает пыль.

Для защиты рекомендуется использовать резиновые перчатки, респираторы и дезинфицирующие растворы. Крайне важно избегать сухого подметания веником, так как это поднимает в воздух частицы, содержащие следы жизнедеятельности грызунов.

«Во время уборки запрещено есть, курить», — подчеркнула эксперт, отметив, что это критически важные меры безопасности.

Проблема осложняется тем, что против данного заболевания на текущий момент не разработано эффективных вакцин или специализированных лекарств, поэтому профилактика остается единственным способом спасения.

Вирус передается через экскременты крыс и мышей, которые могут находиться на продуктах или в воде из открытых источников. Врачи советуют хранить запасы еды исключительно в герметичной таре и пить только кипяченую или бутилированную воду.

Также необходимо регулярно проводить дератизацию и оперативно избавляться от пищевых отходов. Стоит отметить, что наиболее опасные штаммы вируса, такие как Андес, выявляются у специфических видов грызунов в Азии и Америке, однако общая осторожность необходима повсеместно.

