Глобальное потепление уже наступило? Чем грозит Земле супер-Эль-Ниньо

Это климатическое явление подразумевает особый нагрев воды в Тихом океане.

Метеоаномалии, которые мы наблюдаем сейчас, — это еще не самое страшное явление. Климатологи прогнозируют куда более серьезное развитие событий. В ближайшее время Землю может накрыть супер-Эль-Ниньо. Оно способно влиять на погоду по всей планете, вызывая экстремальную жару, засуху, ливни, лесные пожары и масштабные проблемы в сельском хозяйстве.

С чем связаны опасения, чем грозит человечеству природный феномен и как затронет Россию — расскажет корреспондент «Известий» Екатерина Хамова.

Климатическое явление Эль-Ниньо, когда вода в Тихом океане нагревается, чуть ли не главная тема на западном телевидении. Ученые строят тревожные прогнозы: 2026 и 2027 годы могут стать самыми жаркими и засушливыми за всю историю наблюдений.

«Эль-Ниньо влияет на локальные погодные условия — идут дожди или нет, насколько сильны эти дожди, жарко или холодно, насколько сильна жара или холод. Эль-Ниньо влияет на урожай и определяет, столкнутся ли люди с наводнениями, экстремальной жарой», — пояснил специалист по климату Имперского колледжа Лондона Теодор Кипинг.

Все внимание метеорологов сейчас приковано к этой части Тихого океана. Температура поверхности воды стремительно увеличивается. Самые негативные прогнозы предсказывают рост до плюс трех и даже плюс четырех с половиной градусов. Для обычного человека данные кажутся незначительными, для ученых — это тревожный сигнал.

Вероятность возникновения супер-Эль-Ниньо с мая по июль — 82%, с декабря по февраль — 96%. Сомнений, что человечество столкнется с засухой, нет. Больше всего пострадают субтропики Северной Америки.

«Это необычно уверенный прогноз для мая. Обычно весенние прогнозы Эль-Ниньо менее надежны, но сейчас сигнал действительно очень сильный для этого времени года», — отметил метеоролог NOAA Натаниэль Джонсон.

В зоне риска — север Латинской Америки и юго-восточная Азия. Затяжная засуха может ударить по сельскому хозяйству. В Азии ожидается нехватка риса, пальмового масла и сахара. Часть стран Латинской Америки вынужденно сократит рыбный улов. С угрозой обмеления столкнется Панамский канал — а это логистические трудности. В итоге потенциальный экономический ущерб понесут десятки стран.

«По группе стран, которые прилегают к Атлантике, действительно, там будет несколько миллиардов долларов. А если говорить про другие страны, то там еще, наверное, наберется до полумиллиарда долларов. Для России влияние Эль-Ниньо носит скорее косвенный характер. С другой стороны, неурожайность в других частях света вызывает и снижение экономики, и общее снижение спроса», — объяснил экономист Андрей Бархота.

Эксперты немного успокаивают: на Россию влияние будет не столь значительным. Однако Эль-Ниньо может коснуться небольшой части Дальнего Востока.

«В других российских регионах статистически значимых связей состояния климата с эффектом Эль-Ниньо на данный момент выявлено не было. Но поскольку этот Эль-Ниньо ожидается аномально большим, не исключены проявления и на территории Российской Федерации», — заявил климатолог, профессор МГУ имени М. В. Ломоносова Алексей Елисеев.

В последний раз Эль-Ниньо настолько сильно бушевал почти 150 лет назад. Тогда от голода погибли более 50 миллионов человек — почти 4% населения в то время. Эксперты уверяют: теперь, когда мы зависим не только от погоды, но и от техники — например, от той, что отвечает за искусственный полив полей, — пройти этот непростой для природы период удастся легче. Но риск миллионных и даже миллиардных потерь в экономике крайне высок.

