Нашлись: убежавших из сада в Чехове детей передали родителям

Убежавших из сада в Чехове детей передали родителям

Сбежавших из детского сада в Чехове детей нашли. Обоих мальчиков передали родителям. Об этом сообщил глава муниципального округа Чехов Михаил Собакин.

«Уважаемые жители! Дети найдены и переданы родителям! Всем спасибо за помощь», — написал Михаил Собакин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в подмосковном Чехове организованы поиски двух пятилетних детей, самовольно покинувших территорию детского сада во время прогулки. Об этом проинформировал Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям.

Инцидент произошел днем 18 мая в дошкольном учреждении на улице Мира. В тот момент на площадке находились воспитанники средней и старшей групп. По предварительным данным, двое приятелей из средней группы незаметно отошли за веранду и пролезли под ограждением. Позже воспитатели обнаружили примятую траву на месте, где дети выбрались наружу.

Пропажу заметили не сразу, после чего педагоги обратились в полицию и к волонтерам — начались активные поиски по городу. Некоторые местные жители сообщали, что видели ребят на улицах Чехова. Предположительно, мальчики пытались добраться до дома самостоятельно, но по дороге заблудились.

