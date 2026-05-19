Опасные друзья: названы 12 популярных пород собак, не подходящих для детей

Далеко не каждый верный пес станет безопасным спутником для ребенка из-за особенностей темперамента или габаритов.

Мirrоr: чихуахуа и хаски не стоит заводить в семьях с детьми

Специалисты составили список из 12 популярных пород собак, которые могут представлять риск для семей с маленькими детьми. Об этом сообщило издание Mirror.

В перечень вошли как крупные животные, так и миниатюрные питомцы. Например, веймаранеры обладают избыточной энергией и склонны к грубым играм, а крошечные чихуахуа часто проявляют агрессию, защищая свое личное пространство.

Акиты и чау-чау, обладая сильными охранными инстинктами, могут воспринять крики детей или приход их друзей как угрозу. Крупные породы, такие как бульмастифы, аляскинские маламуты и сибирские хаски, способны случайно травмировать малыша из-за своей мощи и неуклюжести.

Даже популярные ши-тцу попали в список, так как часто путаются под ногами, создавая опасность падения для ребенка.

Эксперты подчеркивают, что выбор домашнего животного требует глубокого изучения специфики породы. Австралийские овчарки могут начать «пасти» детей, покусывая их за пятки, а ротвейлеры — неверно истолковать шумные игры как повод для атаки.

Грейхаунды, несмотря на свою скорость, очень чувствительны к шуму и нуждаются в покое, что несовместимо с активностью маленьких членов семьи.

Пекинесы отличаются вспыльчивостью и могут укусить, если ребенок решит потянуть их за хвост. Каждое из этих животных требует особого подхода к дрессировке и социализации, что часто оказывается непосильной задачей для занятых родителей, у которых на первом месте стоит уход за детьми.

Специалисты рекомендуют дождаться осознанного возраста детей, прежде чем заводить представителя одной из этих непростых пород.

