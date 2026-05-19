В региональном заксобрании также осудили призывы Будриса, назвав их истерикой.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко отреагировала на призывы главы литовского МИДа Кестутиса Будриса к военному давлению на Калининградскую область. Об этом сообщает РИА Новости.
«Суицидальная паранойя», — сказала Захарова, комментируя заявления Вильнюса.
В самом западном регионе России слова литовского дипломата также восприняли как часть информационной войны. Заместитель председателя комитета по международным и межрегиональным отношениям областного заксобрания Евгений Мишин еще накануне назвал истерикой требования Будриса к НАТО ударить по региону, подчеркнув, что подобные выпады стали регулярными.
Будрис 11 мая призвал Европу вернуться к давлению на Москву, а 18 мая пошел еще дальше, потребовав от НАТО демонстрации готовности к силовому сценарию в отношении Калининграда. Кроме того, литовский министр заявил, что страны Балтии не должны воспринимать Россию как угрозу, способную быстро изменить обстановку.
