Проверить легальность такси можно будет по госномеру

Пользователи мессенджера МАКС смогут моментально проверить легальность такси по фотографии госномера или его ручному вводу прямо в приложении перед посадкой в машину. Об этом ТАСС рассказал директор ситуационного центра Минтранса РФ Александр Кисляков.

По его словам, интеграцию сервиса с государственным реестром такси планируется запустить в течение 2026 года. Это новшество призвано поднять безопасность поездок на качественно иной уровень. Представитель ведомства добавил, что данные из реестра уже сейчас поступают в распоряжение региональных и федеральных служб.

4 марта Минпромторг обнародовал список отечественных автомобилей, подпадающих под параметры закона о локализации такси. В ведомстве уточнили, что перечень допускает регулярное обновление за счет моделей, которые будут выпускаться в России в рамках специнвестконтрактов с обязательствами по углублению локализации.

