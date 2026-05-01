Уличный художник Бэнкси подтвердил авторство новой статуи в центре Лондона

Уличный художник Бэнкси подтвердил, что является автором новой скульптуры, установленной в центре Лондон. Об этом стало известно после публикации видео в его соцсетях.

Работа появилась 29 апреля на улице Ватерлоо плейс. Скульптура изображает фигуру с закрытым флагом лицом. Ее разместили рядом с памятниками королю Эдуарду VII, сестре милосердия Флоренс Найтингейл и мемориалом участникам Крымской войны.

При этом художник не стал раскрывать, кому именно посвятил произведение. Власти города заявили, что не собираются демонтировать объект. Они отметили, что он стал заметным элементом городского арт пространства. Доступ к статуе оставят открытым для всех.

Это не первая работа Бэнкси в британской столице. Он представил скульптуру «Пьяница» в 2004 году, которая стала пародией на «Мыслителя» французского скульптора Огюста Родена, однако позже ее похитили.

Бэнкси долгие годы сохраняет анонимность и считается одним из самых влиятельных современных художников. Его работы регулярно вызывают широкий общественный резонанс и продаются за крупные суммы. Например, картина «Любовь в мусорном баке» в 2021 году была реализована на аукционе за 18,6 миллиона фунтов стерлингов (около 1,9 миллиарда рублей. — Прим. ред.).

Ранее 5-tv.ru сообщал о возможном раскрытии личности художника. По данным журналистов, он мог родиться под именем Робин Ганнингем, однако сам автор эту информацию официально не подтверждал.

