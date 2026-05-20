Полицейских оштрафовали на езду вдвоем на одном самокате

Сотрудники МВД забыли, что закон — один для всех.

Перед законом все равны — об этом напомнили полицейским в Якутии. Пару в форме оштрафовали за езду на самокате. Сотрудники МВД проехались на одном электротранспорте вдвоем, что запрещено правилами дорожного движения.

Видео моментально разлетелось в соцсетях, а нарушителей быстро вычислили. Ими оказались слушатели центра профподготовки. С провинившимися провели воспитательную беседу и выписали штраф в несколько десятков тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Пресненский суд Москвы арестовал блогера Марка Булаха на 15 суток за поездку по центру столицы на диване, закрепленном на двух самокатах. В пранке также участвовал блогер Эдвард Бил, однако административный материал в отношении него в суд не поступал.

Инцидент произошел в мае на Патриарших прудах. Булах и Бил проехали по улице на диване, установленном на паре самокатов, и снимали происходящее на камеру. Из-за необычной поездки на дороге образовалась автомобильная пробка.

