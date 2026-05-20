В Федерации хоккея России сообщили о нежелании членов IIHF допускать РФ

Только один человек голосовал в поддержку России на прошлых заседаниях совета Международной федерации хоккея (IIHF) по вопросу допуска российских спортсменов. Об этом в беседе с ТАСС рассказал генеральный директор Федерации хоккея России Дмитрий Курбатов.

По его словам, решения об отстранении российских команд в IIHF формально принимались коллегиально. При этом он отметил, что у президента организации Люка Тардиффа больше влияния, чем должно быть, и такая ситуация не устраивает российскую сторону.

Гендиректор Федерации хоккея России также отметил, что позиция нынешнего главы IIHF влияет на часть членов совета. Курбатов связал это с их отношением к успехам специальной военной операции.

До этого Курбатов сообщил, что Федерация хоккея России подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд на решение IIHF не допускать российские сборные до международных турниров. Отдельно Федерация хоккея России начала оспаривать запрет на участие российских хоккеистов в юношеских соревнованиях.

Международный олимпийский комитет в декабре 2025 года рекомендовал разрешить российским спортсменам выступать на юношеских турнирах с флагом и гимном. Однако в январе IIHF решила не следовать этим рекомендациям.

Ранее министр спорта России и президент Олимпийского комитета страны Михаил Дегтярев резко высказался о Люке Тардиффе и назвал IIHF одной из самых сложных международных федераций для диалога. По его мнению, передача олимпийского места Франции может указывать на конфликт интересов из-за гражданства главы IIHF.

