Спустя 26 лет: Путин снова встретился с китайским инженером Пэн Паем

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 60 0

В первую их встречу российский лидер поцеловал мальчика в лоб и сфотографировался с ним.

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Смирнов; Пресс-служба президента России; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Путин снова встретился с китайским инженером Пэн Паем спустя 26 лет

Президент России Владимир Путин во время визита в Китай встретился с инженером Пэн Паем, с которым впервые сфотографировался еще в 2000 году. Тогда будущий специалист был ребенком, а случайная встреча в пекинском парке повлияла на его интерес к России. Кадры встречи опубликовала пресс-служба Кремля.

История началась 26 лет назад, во время первого визита Владимира Путина в Китай в качестве президента России. В пекинском парке Бэйхай маленький Пэн Пай помахал российскому лидеру. Путин подошел к мальчику, снял его с каменных перил, поцеловал в лоб и сфотографировался с ним.

Позже этот снимок стал культовым, а сам Пэн Пай заинтересовался русской культурой и наукой. Он выучил русский язык, поступил в Московский автомобильно-дорожный институт. В России он взял себе имя Паша.

Как сложилась жизнь Пэн Пая

Сейчас Пэн Пай работает инженером. Перед новой встречей с Владимиром Путиным он признавался, что возможность снова увидеть российского президента была его давней мечтой.

«Думаю, это не просто двойная удача, а в сто раз больше. Я хочу сказать ему: «Вы по-прежнему полны сил и величественны, а я из того маленького мальчика превратился в повзрослевшего, немного располневшего мужчину», — сказал он в беседе с RT. 

В Кремле встречу Путина с Пэн Паем назвали символичной. Она прошла на фоне официального визита российского лидера в Китай и переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+21° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 40%
71.29
-1.06 82.79
-1.28
Сначала буря, потом штиль: любовный гороскоп для знаков зодиака на лето 2...

Последние новости

13:25
Россия и Китай заявили, что удары по Ирану расшатывают Ближний Восток
13:19
Ушаков допустил визит Уиткоффа и Кушнера в Россию в ближайшие недели
13:14
Предана уже 40 лет: Алена Яковлева о скандале в Театре Сатиры
13:09
Россия продлит безвизовый режим для граждан Китая
13:04
FT: Меркель и Драги — кандидаты на переговоры ЕС с Россией
13:00
Основная причина смерти: почему люди игнорируют возможность защиты от деменции

Сейчас читают

Угроза пандемий: человечество не справляется с участившимися вспышками инфекций
Тайга хранит молчание? — Новые подробности исчезновения семьи Усольцевых
«Жить стало негде»: Татьяна Догилева рассказала о борьбе с новой зависимостью
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео