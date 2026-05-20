Спустя 26 лет: Путин снова встретился с китайским инженером Пэн Паем

Путин снова встретился с китайским инженером Пэн Паем спустя 26 лет

Президент России Владимир Путин во время визита в Китай встретился с инженером Пэн Паем, с которым впервые сфотографировался еще в 2000 году. Тогда будущий специалист был ребенком, а случайная встреча в пекинском парке повлияла на его интерес к России. Кадры встречи опубликовала пресс-служба Кремля.

История началась 26 лет назад, во время первого визита Владимира Путина в Китай в качестве президента России. В пекинском парке Бэйхай маленький Пэн Пай помахал российскому лидеру. Путин подошел к мальчику, снял его с каменных перил, поцеловал в лоб и сфотографировался с ним.



Позже этот снимок стал культовым, а сам Пэн Пай заинтересовался русской культурой и наукой. Он выучил русский язык, поступил в Московский автомобильно-дорожный институт. В России он взял себе имя Паша.

Как сложилась жизнь Пэн Пая

Сейчас Пэн Пай работает инженером. Перед новой встречей с Владимиром Путиным он признавался, что возможность снова увидеть российского президента была его давней мечтой.

«Думаю, это не просто двойная удача, а в сто раз больше. Я хочу сказать ему: «Вы по-прежнему полны сил и величественны, а я из того маленького мальчика превратился в повзрослевшего, немного располневшего мужчину», — сказал он в беседе с RT.

В Кремле встречу Путина с Пэн Паем назвали символичной. Она прошла на фоне официального визита российского лидера в Китай и переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.