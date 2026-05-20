Путин и Си Цзиньпин дали старт Годам образования России и Китая

Россия и Китай запустили новый гуманитарный проект — перекрестные Годы образования. Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин дали старт инициативе, которая должна укрепить сотрудничество университетов, научных центров и студентов двух стран.

Лидеры стран приняли участие в церемонии открытия Годов образования и совместно представили эмблему проекта.

«Мы даем старт, несомненно, знаковой и важной совместной инициативе к проведению годов образования. Это уже десятый по счету межгосударственный перекрестный проект, реализуемый Россией и Китаем, который мы по традиции посвящаем одной из неотъемлемых составляющих частей всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между нашими странами», — сказал Путин.

Что такое перекрестные Годы образования

Перекрестные Годы образования России и Китая пройдут в 2026–2027 годах. О проведении такого проекта лидеры двух стран договорились ранее, а в феврале Путин подписал распоряжение о его запуске. Инициатива направлена на расширение двустороннего сотрудничества в сфере образования, науки и университетских обменов.

В рамках проекта стороны будут развивать совместные образовательные программы, академическую мобильность, научные исследования, обмены школьников, студентов и преподавателей.

Сколько студентов учатся в России и Китае

Образовательные связи между двумя странами уже активно развиваются. Путин ранее отмечал, что в России обучается более 51 тысячи студентов из Китая, а в китайских вузах получает образование 21 тысяча россиян.

По словам российского лидера, у Москвы и Пекина есть большие перспективы для взаимодействия в сфере образования и науки.

Почему проект важен

Перекрестные годы стали частью широкой гуманитарной повестки России и Китая. Ранее страны уже проводили совместные тематические годы, посвященные культуре, спорту, молодежным обменам, туризму и другим направлениям.

В Пекине 20 мая также прошли российско-китайские переговоры. По их итогам стороны подписали пакет документов, включая соглашения в экономике, энергетике и стратегическом взаимодействии.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.