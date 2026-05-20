«Второй дом» президента в Китае: где в Пекине останавливается Владимир Путин

SСМР: Владимир Путин в Пекине останавливается в резиденции Дяоюйтай

Президент России Владимир Путин во время своего очередного двухдневного визита в Пекин разместился в государственной резиденции Дяоюйтай, которую часто называют его «вторым домом» в Китае. Об этом сообщило South China Morning Post.

По данным издания, данный комплекс, расположенный в западном пригороде столицы. За десятилетия своего существования резиденция приняла глав иностранных государств более 1400 раз.

Путин, посещавший Китай более 20 раз и встречавшийся с Си Цзиньпином свыше 40 раз начиная с 2013 года, обычно проживает на 18-й вилле, которая считается наиболее почетным и статусным строением на территории комплекса.

Дяоюйтай обладает колоссальным политическим весом и богатой историей дипломатических маневров. Например, именно здесь, на пятой вилле, в 1971 году находился дипломат Генри Киссинджер в рамках своей секретной миссии по налаживанию отношений между Вашингтоном и Пекином.

Годом позже 37-й президент США Ричард Никсон также остановился на вилле номер 18. Причем перед поездкой он полгода тренировался пользоваться палочками для еды, чтобы произвести впечатление на принимающую сторону во время банкета.

Крайним президентом США, выбравшим Дяоюйтай для проживания, стал Билл Клинтон в 1998 году, хотя Барак Обама и Джордж Буш-младший продолжали проводить здесь рабочие встречи в периоды своего нахождения у власти.

Тем не менее современные американские лидеры, такие как Дональд Трамп, предпочитают новые отели, расположенные вблизи посольства США.

Территория государственной резиденции занимает впечатляющую площадь в 420 тысяч квадратных метров. Это место славится своей спокойной атмосферой и живописными пейзажами, а его название уходит корнями в эпоху династии Цзинь.

Исторически здесь располагался павильон для рыбной ловли, возведенный императором Чжан-цзуном. Сегодня комплекс сочетает в себе императорское величие и строгие протокольные традиции, оставаясь ключевой площадкой для приема лидеров мировых держав.

Выбор именно этого места для размещения Владимира Путина подчеркивает высокий уровень доверия и особый характер партнерских отношений между Россией и Китаем, сложившийся за последние годы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.