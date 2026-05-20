Смертоносная Эбола наступает: число жертв лихорадки продолжает расти

ВОЗ: количество смертей от Эболы возросло до 139 случаев

Количество предполагаемых летальных исходов от лихорадки Эбола увеличилось до 139 случаев. Об этом сообщил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на пресс-конференции в Женеве, его слова приводятся на YouTube-канале.

«Помимо подтвержденных случаев насчитывается почти 600 подозреваемых случаев и 139 предполагаемых летальных исходов», — отметил он.

Согласно прогнозам специалистов ВОЗ, в ближайшее время медицинские службы зафиксируют дальнейший рост показателей. Это связывают с тем, что опасный вирус циркулировал на протяжении длительного времени еще до того, как медики обнаружили и зарегистрировали первичную вспышку заболевания.

Несмотря на тревожные данные из-за рубежа, на территории России ситуация остается стабильной. Ранее руководитель Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко подчеркивал, что вероятность распространения лихорадки на территории страны фактически отсутствует.

Аналогичную позицию заняли в Российском союзе туриндустрии. Представители организации отметили, что очаги инфекции в Демократической Республике Конго находятся вдали от популярных туристических маршрутов и не угрожают отдыхающим.

Тем не менее, еще 15 мая ВОЗ присвоила эпидемии в Конго и Уганде статус чрезвычайной ситуации международного значения, что требует повышенного внимания мирового сообщества к мерам биологической безопасности.

