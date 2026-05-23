Фильм «Группа крови» получил главный приз кинофестиваля в Макао

Военная драма «Группа крови» признана лучшим художественным фильмом II Азиатского фестиваля художественных фильмов в Макао и получила главную награду — «Золотого буревестника». Фильм создан при поддержке Фонда кино, Национального центра исторической памяти при президенте РФ, Российского военно-исторического общества, «Газпром-Медиа Холдинга» и Движения Первых.

Генеральный продюсер и сооснователь «Триикс Медиа» Инесса Юрченко поблагодарила организаторов, назвав победу событием, укрепляющим дружбу России и Китая. Сергей Щеглов отметил теплое гостеприимство принимающей стороны и выразил намерение развивать сотрудничество в кинопроизводстве.

Генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров поздравил кинокомпанию, напомнив, что фильм уже выходил в широкий прокат в Китае и получил теплый отклик.

«Это еще одно подтверждение, что российское кино в Китае ждут, смотрят и понимают», — сказал он.

Дистрибьютором выступил «Централ Партнершип», а коммуникационным партнером стал Медиахолдинг МАЕР.

