Фильм «Группа крови» получил главный приз кинофестиваля в Макао

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 45 0

Картина удостоена «Золотого буревестника» как лучший художественный фильм.

Фильм «Группа крови» получил приз кинофестиваля в Макао

Фото: Кинокомпания "Триикс Медиа"

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Военная драма «Группа крови» признана лучшим художественным фильмом II Азиатского фестиваля художественных фильмов в Макао и получила главную награду — «Золотого буревестника». Фильм создан при поддержке Фонда кино, Национального центра исторической памяти при президенте РФ, Российского военно-исторического общества, «Газпром-Медиа Холдинга» и Движения Первых.

Генеральный продюсер и сооснователь «Триикс Медиа» Инесса Юрченко поблагодарила организаторов, назвав победу событием, укрепляющим дружбу России и Китая. Сергей Щеглов отметил теплое гостеприимство принимающей стороны и выразил намерение развивать сотрудничество в кинопроизводстве.

Генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров поздравил кинокомпанию, напомнив, что фильм уже выходил в широкий прокат в Китае и получил теплый отклик.

«Это еще одно подтверждение, что российское кино в Китае ждут, смотрят и понимают», — сказал он.

Картина была создана при поддержке Фонда кино, Национального центра исторической памяти при президенте РФ, Российского военно-исторического общества, «Газпром-Медиа Холдинга» и Движения Первых. Дистрибьютором выступил «Централ Партнершип», а коммуникационным партнером стал Медиахолдинг МАЕР.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
71.21
0.42 82.54
-0.73
Такие разные Тельцы: как дата рождения влияет на характер земного знака з...

Последние новости

14:44
Путин поздравил 12-го чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова с юбилеем
14:30
Скандальное возвращение в Хогвартс: сериал по «Гарри Поттеру» преследуют проблемы
14:14
Зеленский пожаловался на предложение Мерца об особом статусе Украины в ЕС
14:07
Лантратова указала на отсутствие реакции в мире на удар ВСУ по колледжу в ЛНР
14:00
Почему почти все люди в мире правши? Ученые наконец-то нашли объяснение
13:54
Путин выразил соболезнования Си Цзиньпину после трагедии на шахте в Китае

Сейчас читают

Не каприз, а инстинкт: почему кошки выбирают коробки вместо лежанок
«А может, и отец»: Киркоров подогрел слухи о сходстве с сыном Стоцкой
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»
«Для меня Россия — вся моя жизнь»: самые яркие цитаты Владимира Путина

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео