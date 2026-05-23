«Все»: «Би-би-си» и CNN отказались от поездки в ЛНР после удара ВСУ по колледжу

Мария Захарова иронично ответила на реакцию западных СМИ.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
«Би-би-си» и CNN отказались от поездки в ЛНР после удара ВСУ по колледжу
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что британская телекомпания BBC официально отказалась от поездки в Старобельск Луганской Народной Республики, где украинские дроны атаковали здание колледжа.
«Британская телекорпорация BBC официально отказалась посещать Старобельск. CNN в отпуске», — написала дипломат в своем Telegram-канале.
Захарова приложила к сообщению фотографию финального кадра из телепередачи «Ералаш», обозначив абсурдность происходящего.
Ранее официальный представитель МИД России заявила, что МИД РФ приглашает иностранных журналистов, аккредитованных в Москве, посетить место трагедии. Она выразила надежду, что западные СМИ примут участие в этой инициативе.
В ночь на 22 мая Вооруженные силы Украины нанесли удар по учебному корпусу и общежитию Старобельского колледжа. В момент атаки в здании находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. В результате обрушения пятиэтажного здания до второго этажа погибли 10 человек. По состоянию на 23 мая, 38 человек получили ранения, а судьба еще 11 остается неизвестной.
Уполномоченная по правам человека в России, Яна Лантратова, подчеркнула, что произошедшее нуждается в объективном международном анализе, однако пока не последовало реакции от официальных структур.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 23 мая
- Лантратова указала на отсутствие реакции в мире на удар ВСУ по колледжу в ЛНР
- 23 мая
- Число погибших детей при ударе ВСУ по колледжу в Старобельске выросло до 12
- 23 мая
- Дроны ВСУ снова атаковали Старобельск во время спасательной операции
- 23 мая
- Число погибших при ударе ВСУ по общежитию в Старобельске возросло до 11
- 23 мая
- В Госдуме заявили, что Зеленского ждет подобие Нюрнбергского трибунала
- 23 мая
- МИД России организует посещение места трагедии в ЛНР для иностранных журналистов
- 23 мая
- Захарова сравнила постпреда Латвии в ООН с медсестрой концлагеря Саласпилс
- 23 мая
- Число погибших при атаке ВСУ на общежитие в Старобельске возросло до десяти
- 23 мая
- Спасатели продолжают работу на месте теракта ВСУ в ЛНР
- 23 мая
- «Неужели вам не стыдно?» — Небензя о реакции европейских членов СБ ООН на атаку ВСУ по Старобельску
64%
Нашли ошибку?