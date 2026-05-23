Борис Сатаров
Мария Захарова иронично ответила на реакцию западных СМИ.

Почему западные СМИ не хотят ехать в ЛНР

«Би-би-си» и CNN отказались от поездки в ЛНР после удара ВСУ по колледжу

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что британская телекомпания BBC официально отказалась от поездки в Старобельск Луганской Народной Республики, где украинские дроны атаковали здание колледжа.

«Британская телекорпорация BBC официально отказалась посещать Старобельск. CNN в отпуске», — написала дипломат в своем Telegram-канале.

Захарова приложила к сообщению фотографию финального кадра из телепередачи «Ералаш», обозначив абсурдность происходящего.

Ранее официальный представитель МИД России заявила, что МИД РФ приглашает иностранных журналистов, аккредитованных в Москве, посетить место трагедии. Она выразила надежду, что западные СМИ примут участие в этой инициативе.

В ночь на 22 мая Вооруженные силы Украины нанесли удар по учебному корпусу и общежитию Старобельского колледжа. В момент атаки в здании находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. В результате обрушения пятиэтажного здания до второго этажа погибли 10 человек. По состоянию на 23 мая, 38 человек получили ранения, а судьба еще 11 остается неизвестной.

Уполномоченная по правам человека в России, Яна Лантратова, подчеркнула, что произошедшее нуждается в объективном международном анализе, однако пока не последовало реакции от официальных структур.

