Число погибших детей при ударе ВСУ по колледжу в Старобельске выросло до 12
Всего пострадали 48 человек, ещё девять могут находиться под завалами, сообщили в МЧС.
Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов
Количество детей, погибших в результате атаки Вооруженных сил Украины на Старобельский профессиональный колледж в ЛНР, увеличилось до 12. Об этом 5-tv.ru 23 мая сообщили в МЧС России. Всего пострадали 48 человек. Под обломками могут находиться еще девять человек.
Аварийно-спасательная операция продолжается. На место дополнительно направили подразделения горноспасателей. Всего в ликвидации последствий задействованы около 100 специалистов и 75 единиц техники. Работы велись ночью в условиях сохранявшейся угрозы повторных ударов. Ход операции находится на личном контроле главы МЧС Александра Куренкова.
Напомним, в ночь на 22 мая ВСУ атаковали учебный корпус и общежитие колледжа, где находились 86 детей от 14 до 18 лет. Пятиэтажное здание обрушилось до второго этажа. Президент России Владимир Путин назвал удар террористическим, подчеркнув, что военной инфраструктуры в районе нет.
Позже место трагедии вновь атаковали беспилотники. Спасателям приходится прерывать работу по команде «воздух». Атаки отражают системы ПВО и мобильные огневые группы.
