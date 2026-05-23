Число погибших детей при ударе ВСУ по колледжу в Старобельске выросло до 12

Борис Сатаров
Борис Сатаров

Всего пострадали 48 человек, ещё девять могут находиться под завалами, сообщили в МЧС.

Число погибших при ударе ВСУ по колледжу в ЛНР возросло

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Тема:
Атака ВСУ на колледж в ЛНР

Количество детей, погибших в результате атаки Вооруженных сил Украины на Старобельский профессиональный колледж в ЛНР, увеличилось до 12. Об этом 5-tv.ru 23 мая сообщили в МЧС России. Всего пострадали 48 человек. Под обломками могут находиться еще девять человек.

Аварийно-спасательная операция продолжается. На место дополнительно направили подразделения горноспасателей. Всего в ликвидации последствий задействованы около 100 специалистов и 75 единиц техники. Работы велись ночью в условиях сохранявшейся угрозы повторных ударов. Ход операции находится на личном контроле главы МЧС Александра Куренкова.

Напомним, в ночь на 22 мая ВСУ атаковали учебный корпус и общежитие колледжа, где находились 86 детей от 14 до 18 лет. Пятиэтажное здание обрушилось до второго этажа. Президент России Владимир Путин назвал удар террористическим, подчеркнув, что военной инфраструктуры в районе нет.

Позже место трагедии вновь атаковали беспилотники. Спасателям приходится прерывать работу по команде «воздух». Атаки отражают системы ПВО и мобильные огневые группы.

