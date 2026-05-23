В Старобельске Луганской Народной Республики место обрушения общежития колледжа, разрушенного при ударе Вооруженных сил Украины, вновь подверглось атаке беспилотников. Об этом 23 мая сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

«Спасателям приходится прерывать работы по команде „воздух“, и прятаться в укрытие», — написал дипломат в своем Telegram-канале.

По его словам, атаку успешно отражают российские системы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы. После этого Мирошник обнародовал фотографии с места происшествия, на которых видны обломки беспилотного летательного аппарата с украинскими надписями.

В ночь на 22 мая Вооруженные силы Украины нанесли удар по учебному корпусу и общежитию Старобельского колледжа, в котором находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. В результате атаки здание, состоящее из пяти этажей, обрушилось до второго уровня. По состоянию на 23 мая стало известно, что 11 человек погибли, 41 получил ранения, а местонахождение еще 10 девушек остается неизвестным.

Президент Российской Федерации Владимир Путин квалифицировал произошедшее как террористический акт, отметив, что в указанном районе нет военных объектов. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова подчеркнула, что данное событие требует объективной международной оценки, однако пока официальных заявлений от международных организаций не поступало.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.