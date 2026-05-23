Число погибших при ударе ВСУ по колледжу в Старобельске возросло до 18

Количество погибших после удара Вооруженных сил Украины по общежитию Старобельского профессионального колледжа в ЛНР выросло до 18 человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

По данным ведомства, спасатели извлекли из-под завалов тела еще двух человек. Всего, как уточнили в министерстве, пострадали 60 человек, из них 18 погибли. Предварительно, под разрушенными конструкциями могут оставаться еще три ребенка. Поисково-спасательная операция продолжается.

Завалы на месте удара спасатели разбирают вручную. На кадрах с места трагедии, которые показал корреспондент «Известий» Станислав Григорьев, видно, что одна часть здания почти полностью разрушилась, а другая сохранилась.

В уцелевшем корпусе остались личные вещи студентов, осколки стекла и фрагменты кровли. Периодически на месте объявляют минуту тишины, чтобы специалисты могли услышать возможные звуки из-под обломков и определить, есть ли там люди.

С пострадавшими и родственниками работают психологи. Они оказывают помощь тем, кто ждет новостей о близких. ВСУ атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в ночь на 22 мая. В тот момент в здании находились 86 детей в возрасте от 14 до 18 лет. Президент России Владимир Путин охарактеризовал этот удар как террористический. Он подчеркнул, что военной инфраструктуры в районе атаки не было.

Позже место обрушения снова подверглось атаке украинских беспилотников. Из-за угрозы с воздуха спасателям пришлось временно прерывать работы.

