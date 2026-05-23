Захарова заявила, что одна из главных целей ударов ВСУ — дети
Иностранные журналисты намерены посетить общежитие в Старобельске, где в результате атаки погибли 16 подростков.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Киевский режим ежедневно наносит удары по гражданским объектам в России, и одной из главных его целей намеренно выбраны дети. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Дипломат сообщила, что большое количество корреспондентов зарубежных СМИ лично захотели приехать на место трагедии в Старобельск, чтобы зафиксировать последствия удара по общежитию.
«Пресса там будет. Мы получили заявки от большого количества журналистов. Сделаем все, чтобы они туда попали. Будут представлены переводчики. И это нужно для того, чтобы мировое сообщество увидело и услышало своими глазами и ушами, что на самом деле творит киевский режим», — заявила Захарова.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что в результате удара ВСУ по колледжу в Старобельске погибло 16 детей, еще пятеро подростков могут оставаться под завалами разрушенного здания. Всего пострадали 58 человек.
