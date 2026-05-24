Польша попросила США не выводить американских военных из страны

Натовцы провели тренировку в лондонском метро. Развернули подземный командный пункт на заброшенной платформе станции Charing Cross, которая не используется пассажирами уже более 25 лет. Зато очень часто мелькает в кино.

Собственно, все и выглядело как съемка очередного Джеймса Бонда — про страшных русских, конечно же. Вот только сценарий странный: Россия напала на Эстонию, а британцы спрятались в метро и оттуда отражали атаку. А чего спрятались в подземке? Понятно, что от ядерного удара возмездия.

Но ведь если рассуждать логически, возмездие наступает за что-то. Так что мы видим подготовку к удару по России. Или к масштабной провокации.

Британцы в своем репертуаре. Мне кажется, они на самом деле доказывают США, какие они умные и полезные, чтобы их не бросили. Сейчас в Европе много кто этим занимается.

Поляки, например. Вашингтон внезапно решил вывести около четырех тысяч своих солдат из Польши. А это почти половина контингента.

Разволновались. Да так сильно, что не могли успокоиться, пока Трамп по головке не погладил: мол, ну ладно, так и быть. Останутся у вас наши рейнджеры.

Трамп в своем стиле: на ровном месте сделал пиар. Себе прежде всего.

И тут же поляки рассыпались в благодарностях за то, что им просто оставили все как было. В общем, непонятно, что там с американскими войсками в Польше: то ли выводят, то ли не выводят. То ли выводят, но из Германии. Но и немцы тоже умоляют этого не делать. Они даже видят позитив в американской оккупации: мол, вот спасибо вам, американцы, помогли нам избавиться от нацизма. И вообще людьми сделали.

А далее внезапный вывод — теперь и Россия должна проиграть, чтобы стать лучше. Стать, как все, послушной.

Автор этой статьи Родерих Кизеветтер, один из главных немецких ястребов. Сейчас депутат Бундестага. До этого был военным, в том числе в структурах НАТО.

Хотите жить под американским военным сапогом — как хотите. К нам-то вы чего все время лезете?

На этой неделе в Кремле вручали госнаграды. Все люди заслуженные: артисты, ученые, руководители заводов и труженики села. Но, конечно, особое внимание — военным. И вот их надо бы послушать господину Кизеветтеру, прежде чем добиваться капитуляции России.

«У настоящего воина три матери: Родина-мать, мать, которая родила его, и мать, которая родила ему детей. Именно эти ценности мы сейчас и защищаем. Мы никому не позволим сломить самое главное – наш дух. Победа будет за нами», - говорит Иван Берестовский, подполковник ВС РФ, Герой России.

Блестящие слова. Мне кажется, у подполковника Берестовского может хорошо получиться и гражданская служба.

Для таких, как он, я имею в виду по духу, и была создана программа «Время героев». Первый поток был сформирован ровно два года назад, и сейчас только прошел «выпускной». Впрочем, большинство участников уже получили назначения. Как выяснилось на встрече президента с выпускниками, 12 из них приняли решение баллотироваться в Государственную думу. Президент поддержал. Разговор вышел доверительным. Говорили много, в том числе о том, что происходит на поле боя прямо сейчас. Владимир Путин отметил продвижение наших войск на Запорожском направлении.