За ночь силы ПВО России сбили 242 украинских беспилотника

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 65 0

ВСУ попытались атаковать 18 регионов РФ.

Сбитые ночью беспилотники над Россией

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

За ночь силы ПВО России сбили 242 дрона ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ на своем канале в мессенджере МАКС.

«В течение прошедшей ночи в период с 20:00 по московскому времени 21 июля до 08:00 22 июля дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 242 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — проинформировали в ведомстве.

Там также уточнили, что противник попытался атаковать 18 регионов России. Среди них: Белгородская, Брянская, Калужская, Курская, Ленинградская, Новгородская, Орловская, Псковская, Ростовская, Рязанская, Смоленская, Тверская, Тульская и Московская области. Также беспилотники были сбиты в Москве, в Республике Крым, в Краснодарском и Ставропольском краях. Кроме того, украинские дроны перехватили в небе над акваториями Азовского и Черного морей.

Регионы России регулярно подвергаются атакам со стороны Украины. Удары начались после того, как в феврале 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Для этих целей киевский режим применяет как беспилотники, так и ракеты.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в результате атаки украинских дронов на Невинномысск Ставропольского края пострадали пять человек. Медицинская помощь всем им была оказана амбулаторно, госпитализация никому не потребовалась.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
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