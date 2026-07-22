Один человек погиб в результате ночной атаки БПЛА в Армавире

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 219 0

В Краснодаре число раненых на складе возросло до десяти.

Атака дронов на Армавир — последние новости

Фото: © РИА Новости/ Наталья Селиверстова

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Один человек погиб в Армавире, еще десять жителей пострадали при ночном ударе беспилотников по Краснодарскому краю. Об этом сообщили губернатор Вениамин Кондратьев и пресс-служба мэрии Армавира.

«Армавир пережил одну из самых масштабных атак», — подчеркнули в городской администрации.

По ее данным, объектом удара стала нефтебаза в Северной промышленной зоне, которую атаковали более 16 дронов. Вспыхнувший огонь мгновенно охватил около 800 квадратных метров территории. На ликвидацию пожара брошены свыше 40 сотрудников МЧС России и девять единиц спецтехники.

Параллельно в Краснодаре продолжается борьба с последствиями попадания по складскому комплексу. Количество пострадавших там увеличилось до десяти человек, трое из которых остаются в тяжелом состоянии.

Всем раненым экстренно оказывается необходимая медицинская помощь.

Ранее 5-tv.ru писал, что число пострадавших в результате атаки беспилотников ВСУ на Ставрополье выросло до пяти человек.

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