Один человек погиб в результате ночной атаки БПЛА в Армавире
В Краснодаре число раненых на складе возросло до десяти.
Фото: © РИА Новости/ Наталья Селиверстова
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Один человек погиб в Армавире, еще десять жителей пострадали при ночном ударе беспилотников по Краснодарскому краю. Об этом сообщили губернатор Вениамин Кондратьев и пресс-служба мэрии Армавира.
«Армавир пережил одну из самых масштабных атак», — подчеркнули в городской администрации.
По ее данным, объектом удара стала нефтебаза в Северной промышленной зоне, которую атаковали более 16 дронов. Вспыхнувший огонь мгновенно охватил около 800 квадратных метров территории. На ликвидацию пожара брошены свыше 40 сотрудников МЧС России и девять единиц спецтехники.
Параллельно в Краснодаре продолжается борьба с последствиями попадания по складскому комплексу. Количество пострадавших там увеличилось до десяти человек, трое из которых остаются в тяжелом состоянии.
Всем раненым экстренно оказывается необходимая медицинская помощь.
Ранее 5-tv.ru писал, что число пострадавших в результате атаки беспилотников ВСУ на Ставрополье выросло до пяти человек.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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