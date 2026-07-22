Армия России ударила по портовой инфраструктуре в Одесской области

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 72 0

Все пораженные цели киевский режим использовал в интересах ВСУ.

Россия ударила по порту в Одессе

Фото: © РИА Новости/Министерство обороны РФ

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Армия России ударила по портовой инфраструктуре в Одесской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ на своем канале в мессенджере МАКС.

«Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам Украины, используемых в интересах доставки грузов для ВСУ, и военным объектам в Одесской области», — проинформировали в ведомстве.

Там уточнили, что в порту «Одесса» были поражены резервуары с горюче-смазочными материалами и объекты, которые использовали для разгрузки и хранения военных грузов. Кроме того, были атакованы два морских судна в море. Все это использовалось в интересах ВСУ.

Также российские военные нанесли удар по логистическому центру «Новой почты». Он располагался в городе Одесса и тоже предназначался для хранения военных грузов. Еще ВС РФ поразила батарею берегового ракетного комплекса «Нептун» в населенном пункте Ковалевка Одесской области.

В этих атаках использовались ударные беспилотники и высокоточное оружие воздушного базирования.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что армия России поразила сухогруз в момент разгрузки грузов в Николаеве. А в Черноморске ударила по цеху судоремонтного завода.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+26° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 48%
78.55
0.23 89.76
0.21
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:30
«Невероятное совпадение»: Анна Пересильд объяснила выбор мастерской Дарьи Мороз
11:13
Похитил человека и вымогал деньги: задержан друг рэпера MACAN
11:05
Эликсир бодрости: как привычка пить кофе защищает мозг и сердце
10:59
Под ударами дронов: российские военные эвакуируют гражданских из Константиновки
10:49
Опасный антибиотик нашли в продукции крупнейшей птицефабрики Ленобласти
10:40
Многополярный мир и развитие связей: как проходит саммит АСЕАН на Филиппинах

Сейчас читают

ЦБ готовится принять одно из самых сложных решений по ключевой ставке
Не только русофобия: на безопасность в Грузии жалуются туристы со всего мира
Солнце наносит удар: Землю накроет опасная магнитная буря красного уровня
Самые несчастливые даты рождения: как числа влияют на судьбу человека

Интересные материалы

🪐Гороскоп на август 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео